Nueva jornada de atención descentralizada en Olivera
Discapacidad
Miércoles 1 de julio.
El Municipio de Luján informó que llevará adelante una nueva jornada de atención descentralizada en la localidad de Olivera, con el objetivo de acercar a los vecinos y vecinas los servicios de la Dirección de Discapacidad.
En este sentido, el próximo miércoles 1° de julio, de 9 a 12 horas, se instalará un Punto de Orientación en Discapacidad en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Juan XXIII y Martín Gil).
Quienes se acerquen podrán realizar consultas sobre los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y del Pase Libre Multimodal, entre otros beneficios.
“Seguimos impulsando jornadas de atención descentralizada en barrios y localidades del distrito para llevar los servicios del área más cerca de la gente y facilitar la evacuación de consultas y la realización de trámites. Son acciones que articulamos con la Secretaría de Salud y otras instituciones locales que colaboran en difundir la propuesta entre la comunidad”, explicó el Director de Discapacidad, Ricardo La Vega.
Publicado el miércoles 24 de junio de 2026