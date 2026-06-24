Nueva jornada de atención descentralizada en Olivera

Publicado el miércoles 24 de junio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que llevará adelante una nueva jornada de atención descentralizada en la localidad de Olivera, con el objetivo de acercar a los vecinos y vecinas los servicios de la Dirección de Discapacidad.

En este sentido, el próximo miércoles 1° de julio, de 9 a 12 horas, se instalará un Punto de Orientación en Discapacidad en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Juan XXIII y Martín Gil).

Quienes se acerquen podrán realizar consultas sobre los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y del Pase Libre Multimodal, entre otros beneficios.

“Seguimos impulsando jornadas de atención descentralizada en barrios y localidades del distrito para llevar los servicios del área más cerca de la gente y facilitar la evacuación de consultas y la realización de trámites. Son acciones que articulamos con la Secretaría de Salud y otras instituciones locales que colaboran en difundir la propuesta entre la comunidad”, explicó el Director de Discapacidad, Ricardo La Vega.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2026