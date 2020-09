«Somos 18 canchas de Luján, Pueblo Nuevo, Torres y Open Door. Nosotros también necesitamos abrir, pero no a cualquier costo.

Desde la Unión de Canchas de Fútbol de Luján donde nos nucleamos, predios e instituciones deportivas, y recreacionales de nuestra comunidad, y pedimos ser escuchados» indicaron.

«Esta problemática que desde hace ya casi seis meses nos afecta a todos, nos lleva compartir el estado de vulnerabilidad en el que nos encontramos» expresaron.

«Nuestro trabajo está en juego y si no abrimos pronto ya no podemos sostenerlo.

Pedimos volver, pero no de cualquier manera. No somos ajenos a esta pandemia ni desconocemos las graves y tristes consecuencias que conlleva.

Pedimos abrir responsablemente, siguiendo protocolos y cuidando nuestra salud y la de nuestros amigos y clientes.

Entendemos que no se nos considere parte de las actividades esenciales, pero sostenemos que no por ello debemos continuar cerrados con el riesgo inminente de perder todo por lo que hemos trabajado en y para nuestra ciudad» explicaron.

Agradecemos su apoyo y su difusión.

UCAF Luján.

#NosotrosTambienNecesitamosAbrir

Unión canchas de fútbol.

Publicado el miércoles 2 de septiembre de 2020