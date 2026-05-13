Nodocentes UNLu movilizaron masivamente en defensa de la Universidad

Publicado el martes 12 de mayo de 2026

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Las y los Nodocentes de la UNLu movilizaron masivamente este martes a Plaza de Mayo para reclamar que el gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Más de 300 trabajadoras y trabajadores de todas las sedes de la UNLu, nucleados en el sindicato ATUNLu, se sumaron a la gran columna de su Federación (FATUN).

Concluida la marcha, el secretario general de ATUNLu, Juan Ramos, quien encabezó a las y los manifestantes de su organización de base, destacó la importancia de sostener la fuerza de la unidad y marcó su reconocimiento «a las compañeras y compañeros que protagonizaron esta jornada de lucha».

El reclamo de las trabajadoras y trabajadores Nodocentes se expresó en sintonía con autoridades de las universidades, docentes y estudiantes, que exigieron a un tiempo «¡Milei cumplí con la Ley!»

Publicado el martes 12 de mayo de 2026