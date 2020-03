“No puede estar más en el Comité de Crisis”

“Entiendo que Agustina Torres debe dejar de ser la representante del Concejo Deliberante en el Comité de Crisis creado por el Departamento Ejecutivo para actuar en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19. O se aparta ella o la reemplazan los concejales peronistas, que fueron quienes la propusieron.”

Así se expresó el concejal Fernando Casset, de Juntos por el Cambio, a raíz de la polémica generada por la concejal Agustina Torres, del Frente de Todos, al violar la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

El pasado martes, la concejal Torres se mostró junto a su madre y su hermana en todas las redes sociales con fotos y comentarios, interviniendo una parada de colectivos en la vía pública, como evocación al 24 de marzo como Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ese hecho generó rápida repercusión, y gran cantidad de vecinos se manifestaron muy molestos con la actitud de la concejal oficialista.

“Este 24 de marzo tuvo un marco muy especial. Muchos hubiésemos querido estar en la plaza, otros sumarse a las marchas, como lo venimos haciendo desde 1984. Pero todos entendimos que esta vez nuestro deber era evocar la fecha desde nuestras casas, porque tenemos todos la obligación ciudadana de comprometernos con la no generalización de la pandemia en nuestro país”, siguió diciendo Casset.

Más adelante, el referente radical en Juntos por el Cambio explicó que el proceder de la concejal Torres seguramente deberá ser juzgado tanto judicial como políticamente. “No dudo de que, independientemente de la evaluación de su conducta que en su momento hará el Concejo Deliberante, según las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de nuestro Reglamento Interno, también este hecho motivará la intervención de oficio de los órganos judiciales correspondientes, y hasta podría caberle la imputación del delito previsto en el artículo 202 del Código Penal. No hay mucho que probar: ella misma publicó las fotos en sus redes, lo admitió públicamente”, agregó.

Para Casset, la violación de la cuarentena “está agravada en este caso porque quien lo hizo, la concejal Torres, integra el Comité de Crisis creado con motivo de esta pandemia”. Y detalló: “A Agustina Torres la votamos, a propuesta de los concejales del Frente de Todos, para que represente al Concejo Deliberante en ese Comité de Crisis. Allí participa de la discusión y de la toma de decisiones que luego impactan en la vida de todos los lujanenses. En ese ámbito es donde se deciden precisamente las medidas para el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Por eso es muy grave lo que ha ocurrido: Agustina Torres dice a los vecinos qué tienen que hacer, pero ella no lo hace. Esto ha generado mucho enojo, y no son pocos los vecinos que nos piden una sanción. Si acá no pasa nada, parece que cualquiera con poder puede hacer cualquier cosa”.

“Por eso Agustina Torres no debe estar más en el Comité de Crisis. O se va ella, o vamos a pedir a los concejales oficialistas que la reemplacen”, reiteró finalmente Fernando Casset.

Publicado el jueves 26 de marzo de 2020