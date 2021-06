No aprobaron un proyecto de comunicación sobre el vacunatorio de Suteba

El día de ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria número 7 del Honorable Concejo Deliberante, nuevamente de manera virtual, y Luján en Línea dialogó sobre todos los temas abordados con el concejal de Somos el Cambio, Fernando Casset.

«Ayer comenzamos la sesión ordinaria n°7 y pasamos a cuarto intermedio para mañana, miércoles, a las 10AM. Nos llevó mucho tiempo la discusión del vacunatorio de Suteba, porque un sector de la oposición había presentado un proyecto de comunicación que ponía en duda su funcionamiento. Y generó una discusión a nivel ideológico, que entiendo que era innecesaria», comenzó.

«Nuestra postura, de quienes representamos a la mayoría de la oposición, fue no acompañar ese proyecto porque entendemos que más allá del cuestionamiento inicial que podría haberse hecho por la elección de ese lugar como centro vacunatorio, los vecinos que se han vacunado ahí nos dan buenas referencias, porque fueron muy bien atendidos. Incluso mi esposa, familiares nuestros y una de nuestras concejales, Alejandra Rosso. Por eso fueron más planteos políticos que otra cosa, porque no había mucha discusión al respecto», agregó.

«El proyecto no prosperó porque no lo votó el oficialismo y nosotros seis de Somos el Cambio tampoco lo acompañamos. Y el oficialismo cometió un error, porque como respuesta pretendió que se aprobara una felicitación al gobierno por el plan de vacunación. Pero aprobar eso sería olvidarnos de la vacunación VIP y ciertas irregularidades que han ocurrido en distintos lugares. Sí aprobamos por unanimidad una felicitación al personal que trabaja en los centros vacunatorios. Ahí sí todos pudimos ponernos de acuerdo para agradecerles a los médicos, enfermeros, personal de limpieza, administrativos y demás profesionales de la salud. Esto es un reconocimiento simbólico, pero después falta el material», expresó.

PROYECTO PARA EL BASURAL MUNICIPAL:

«Es un proyecto que hemos presentado desde Somos el Cambio porque observamos con preocupación no solo el incremento en la cantidad de residuos que se vuelcan en el basural, sino la utilización ya de nuevas áreas. Desde mediados del 2020 comenzó a observarse en una laguna pegada al basural -que forma parte de terrenos que recientemente fueron donados al municipio-, el crecimiento del manchón de residuos. Cualquiera puede acceder a través de Google Earth a las imágenes aéreas. Esto es absolutamente riesgoso, porque los residuos que están volcados sobre la tierra no tienen acceso directo con las napas, pero los que están sobre la laguna sí. Por lo que podría producirse una contaminación del agua», afirmó.

«Hasta ahora el basural ha tenido un emergente que es el que provoca las enfermedades respiratorias, el malestar por el aire que se respira, la situación ambiental aérea y en general en toda la zona aledaña al basural. Lo peor que nos podría pasar es que además de tener aire viciado, también pueda haber agua contaminada. Por eso nos parece que hay que interrumpir inmediatamente el vuelco de residuos sobre esa laguna e investigar si quien tomó esa decisión y puso en práctica esa acción, no está cometiendo un delito», sostuvo.

OBRADOR EN JÁUREGUI

«Lo tratamos en la sesión anterior y pedimos al Dpto. Ejecutivo que se analizara si correspondía clausurar cualquier trabajo no autorizado que se hiciera en ese predio por parte de Ferrocarriles Argentinos. Nosotros entendemos que cualquier obra que se quiera hacer en ese lugar necesita tramitar la habilitación municipal, de lo contrario debe ser clausurado. Además, le pedimos al Intendente la constitución de una mesa de diálogo y ayer, con la participación de los vecinos, supimos que no fue convocada aún. Hasta ayer a las 18 horas no habían sido formalmente invitados a la reunión de la mesa de diálogo, pero casualmente en medio del debate en el HCD, recibieron la invitación para hoy a las 17, es decir que se reunirían esta tarde, por lo que nos motivó a pasar el cuarto intermedio hasta mañana, miércoles a las 10AM, aguardando los resultados», finalizó el concejal Fernando Casset, de Somos el Cambio.

Publicado el martes 8 de junio de 2021