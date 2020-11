«No al retorno inconsulto a las Universidades»

«Desde la Comisión Directiva de ADUNLu informamos a la comunidad que en el día de ayer se publicó, en el Boletín Oficial de la República Argentina, la “Decisión Administrativa 1995/2020” (DECAD-2020-1995-APN-JGM), que habilita el Regreso a las actividades presenciales académicas en Universidades Nacionales» indicaron.

«Esto ocurre en un marco puntual: ayer hubo reunión paritaria de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la docencia universitaria y preuniversitaria nacional convocada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que emerge de los acuerdos firmados entre las federaciones de docentes universitarixs y el gobierno -CONADU Histórica no firmó los acuerdos, pero si participa. En ningún momento del desarrollo de la misma se comentó sobre la inminencia de la publicación de esta decisión. Es decir, que nos enteramos esta mañana a través de los portales de noticias. Este hecho demuestra una absoluta mala fe negocial de parte de las autoridades nacionales» expresaron.

«Entendemos que si bien esta normativa, de características unilaterales, HABILITA el retorno, antes deben cumplimentarse una serie de instancias que garanticen el cumplimiento de todos los protocolos necesarios para el retorno de cualquier tipo de presencialidad CON EL INDISPENSABLE TRATAMIENTO Y ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARTICULAR DE CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO DE LA UNLU, TAL CUAL FUE DEFINIDO EN ACUERDO PARITARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE/2020» manifestaron.

«En tal sentido, y en esta instancia la Comisión Directiva de ADUNLu NO AVALA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD en estas condiciones, sin un adecuado tratamiento y análisis pormenorizado en las paritarias nacionales y, luego en cada paritaria particular -en cada universidad nacional. En última instancia, se debe garantizar la vida y la salud de toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y no docentes» finalizó el escrito.

Publicado el viernes 6 de noviembre de 2020