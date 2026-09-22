Niñez y Adolescencia: el Municipio se suma al programa Familias Solidarias

“Es una iniciativa que promueve un sistema de cuidados alternativo, tratando de ofrecer entornos seguros que potencien el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes desde la afectividad y el buen trato, mientras se trabaja para restituir sus derechos y revertir en cada caso la situación que dio lugar a la medida de abrigo”, explicó la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

En este sentido, las Familias Solidarias son aquellas que puedan ofrecer alojamiento, cuidado personalizado y acompañamiento durante un tiempo limitado a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Durante ese período, el equipo técnico del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Luján realizará el seguimiento del caso y trabajará para garantizar la restitución de derechos.

Cabe subrayar que el programa no tiene fines adoptivos. Quienes deseen postularse deben tener más de 21 años, no estar inscriptos en el Registro de Adopción ni tener intención adoptiva. Además, no deben poseer antecedentes penales, denuncias por violencia familiar ni figurar como deudores alimentarios.

Las familias participantes recibirán capacitaciones previas y acompañamiento técnico durante todo el proceso. Asimismo, un equipo de profesionales especializados brindará orientación permanente y apoyo ante cualquier duda, inquietud o desafío que surja en el marco del compromiso asumido.

“Es un sistema alternativo para ayudar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes que lo necesitan, y que viene creciendo sostenidamente en los municipios de la provincia. Queremos que cada vez más parejas o familias monoparentales se sumen, para que más chicos tengan esta oportunidad”, valoró por su parte la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres.

Quienes estén interesados pueden acercarse a la oficina del Servicio Local (Ituzaingó 129) o comunicarse telefónicamente al 2323 332007.