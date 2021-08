Nicolás Capelli: «Valoramos la tradición gauchesca, privilegiando la vida»

El Director de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli, dialogó con Luján en Línea sobre las novedades en torno a la peregrinación Gaucha de este año, en la cual habrá ciertas restricciones en pos de evitar el maltrato animal.

«La decisión concreta de Leo (Boto) y de toda la gestión, es adaptarnos a los nuevos paradigmas vinculados a los tiempos modernos y de esa manera poder modificar tal como conocíamos o veíamos en los últimos años la peregrinación gaucha. La idea también es un poco volver a los orígenes, trasladar la peregrinación que se hizo en 1945, a través de la organización de Monseñor Serafini, en conjunto con la Agrupación El Rodeo y con la Agrupación Martín Fierro, que por la cercanía que tenían con Luján y por cómo eran los caminos de ese entonces, no generaba ningún riesgo para los animales, ni los jinetes y tampoco para los vecinos», comenzó.

Y agregó, «Por suerte es una peregrinación que fue arraigándose mucho en los centros tradicionalistas y que fue creciendo hasta recibir gente de todo el país. Pero también cambiaron los centros urbanísticos. En la última peregrinación hubo varios accidentes porque hay caminos asfaltados por los que pasan camiones y muchos autos particulares. Realmente era hora de tomar una decisión que privilegiara la vida y en ese sentido estuvimos trabajando las últimas semanas, en encontrar una propuesta superadora».

«Hay muchos animales que vienen muy cuidados y desde distancias cortas, pero hay otros que no llegan en condiciones, y no podemos seguir permitiendo las postales de animales muertos en nuestra ciudad, de personas muertas por peleas nocturnas, tampoco la postal más trágica de los últimos años vinculada a esta peregrinación, que es la muerte de una nena de cinco años, por hipotermia. Me parece que es un cambio histórico y estoy muy orgulloso», afirmó.

«Lo único que está prohibido es el acceso a nuestro partido ya sea en tracción a sangre o montada. La tracción a sangre está prohibida en el partido de Luján por una ordenanza desde hace unos 30 años, lo que hacemos es darle vigencia. Y también a la normativa provincial y nacional vinculada con el maltrato animal. En ese sentido, durante el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, vamos a recibir a muchísimos centros tradicionalistas que quieran venir con los animales en trailers o en carros. Pueden venir, bajar los animales en los recreos o en los centros tradicionalistas donde acampen, y al otro día tendremos la famosa peregrinación que viene desde el círculo criollo Martín Fierro por Tropero Moreira, llegan hasta la Basílica, hacen la misa de las 9:30 y después hacemos el desfile en conmemoración a la peregrinación de 1945. Esta es una gestión que defiende, valora y resalta la tradición gauchesca, no queremos que esa historia se pierda, pero era hora de empezar a privilegiar la vida. Es una decisión que no es fácil y entendemos que probablemente lleve varios años adaptarnos a este nuevo paradigma, pero hay que dar el primer paso», expresó.

«Estamos viendo con cierta alegría pero no relajación, los números de vacunados y la caída en la cantidad de contagios de Covid-19. Intentamos de a poco retomar a senda con la que asumimos en 2019. Estamos pensando en eventos y actividades que hace uno o dos meses era impensado y eso es gracias a que hubo un Estado presente. En este caso el estado municipal no brindará un espacio público de alojamiento por estas razones y además porque es un gasto millonario para el municipio, estamos hablando de una proyección que rondaba los diez millones de pesos por una noche. Sí obviamente están los centros tradicionalistas y un montón de recreos privados que tienen la libertad de recibir a quien quiera pernoctar, si están habilitados, pero el municipio no va a contar con un predio porque nosotros desalentamos ese tipo de actividades», sostuvo.

«En cuanto a la peregrinación de la juventud estamos en tratativas, es muy diferente a la gaucha. En este caso ni bien llegan se retiran. Tenemos al esperanza de que este año pueda darse, porque hay millones de jóvenes que quieren venir a agradecer, a pedir o a cumplir alguna promesa», finalizó Nicolás Capelli, Director de Culturas y Turismo.

Publicado el miércoles 18 de agosto de 2021