Ni Una Menos, se reunieron organizaciones que integran Mesa Local

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En el marco de un nuevo aniversario de “Ni una Menos”, las organizaciones que integran la Mesa Local Intersectorial contra las Violencias por Razones de Género y la Dirección de Géneros y Diversidad reafirmaron su compromiso inclaudicable de lucha colectiva contra los femicidios.

A través de un comunicado titulado “Te creemos, te acompañamos”, recordaron el hito fundacional del movimiento, aquel 3 de junio de 2015 cuando “la indignación por el femicidio de Chiara Paez, adolescente de 14 años embarazada y asesinada por su novio, nos unió en la urgencia de desnaturalizar una realidad sistemática: todos los días son asesinadas mujeres y en la mayoría de los casos, el agresor es su pareja o ex pareja”.

“A once años de ese hito, el escenario es preocupante. Atravesamos un contexto de ataque a los feminismos y de desmantelamiento de las políticas públicas que abordan la problemática a nivel nacional: la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el desfinanciamiento de la Línea 144 y el cierre del Programa Acompañar -que garantizaba un sostén económico para la salida de las violencias- dejan en un estado de mayor desprotección a las mujeres de todo el país”, denunciaron.

Asimismo, advirtieron que, “en este marco de vulnerabilidad, la agenda legislativa nacional, con apoyo de algunos medios de comunicación, pretende desviar el foco con un proyecto sobre «falsas denuncias» que busca agravar la pena exclusivamente en casos de violencia de género y abuso sexual en la infancia”.

“Esta propuesta carece de sustento estadístico: de 8 millones de investigaciones penales analizadas sólo el 0,09 por ciento eran falsas denuncias y la mayoría, por conflictos vecinales y patrimoniales. Pero este debate solo tiene un objetivo: disciplinar a las víctimas y profundizar el silencio. Porque, ¿quién se va a atrever a denunciar si, además de atravesar un proceso penal complejo, corre el riesgo de ser condenada si la violencia no se puede probar? Que un delito no se logre demostrar judicialmente no significa que sea una mentira. Con estas iniciativas, ¿cómo protegemos a las infancias víctimas de abuso y a lxs profesionales que deben denunciar y acompañar ante la sospecha del mismo?”, argumentaron.

En este mismo sentido, señalaron que “el problema no son las “falsas denuncias”, sino la falta de denuncias”. “El 81 por ciento de las víctimas de femicidio no había realizado ninguna denuncia. En el caso de los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, un 90 por ciento no se denuncia”, ilustraron.

Por todo lo expuesto, exhortaron a “seguir construyendo instituciones que escuchen y acompañen a las mujeres en situación de violencia. Hoy, frente a un ajuste económico que profundiza la vulnerabilidad, es necesario seguir fortaleciendo las políticas públicas en el Municipio de Luján y la Provincia de Buenos Aires para garantizar condiciones de vida dignas y transformarse en la red de contención que las mujeres y comunidades necesitan”.

“Este 3 de Junio, en Luján y en todo el país, desde la Mesa Local Intersectorial contra las Violencias por Razones de Género nos convocamos para seguir gritando ¡Ni Una Menos!, ¡Vivas y con derechos nos queremos! ¡Te creemos, te acompañamos!” completaron.

Publicado el jueves 4 de junio de 2026