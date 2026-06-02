Ni una menos: Actividades en una semana de reflexión y debate

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El Municipio informó que invita a la comunidad de Luján a participar de las actividades de reflexión y sensibilización sobre la violencia hacia mujeres y diversidades que se llevarán a cabo en el partido de Luján a 11 años del primer «Ni una menos».

La obra de teatro “La Misma”, de Nina Ferrari, se realizará en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) el jueves 4 de junio a las 20 horas. Las entradas son gratuitas y se retiran por la boletería del teatro. Sobre el final de la obra, se realizará una intervención de la Mesa Local Intersectorial para el abordaje de las violencias por razones de género. La obra está destinada a personas mayores de 16 años.

Por otra parte, el miércoles 3 de junio a las 19:30 horas en la Biblioteca Jean Jaurés (Lavalle 758), el Coro Femenino Independiente de Luján invita a crear un espacio de resistencia a través de la música, el cine y la cultura. Habrá cantina popular. La entrada es al sobre y se debe reservar al WhatsApp 2323-538555.

El día 6 de Junio a las 19 horas en CC Doña Ana de Matos (P.º Calelián 1135) se llevará a cabo una Peña de Comadres, que consiste en una propuesta cultural que nace de la necesidad de encuentro, de comunión, de complicidad, de alegría y celebración, y tiene su origen en el carnaval andino, como ritual que celebra la amistad y el vínculo de madrinazgo.

El objetivo de Peña de Las Comadres es propiciar diferentes encuentros culturales en un ambiente cuidado, seguro y respetuoso a lo largo del año, contando con una grilla compuesta por bandas, solistas y grupos mixtos. También grupos y solistas de danzas, muestras, ferias y otras ramas del arte.

Además, el miércoles 10 de junio de la Dirección de Géneros y Diversidad participará del conversatorio “Ni una menos” actividad organizada por el Área de la Mujer (Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján) y la Dirección de las Carreras de Maestría y Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad Nacional de Luján, a las 16 horas en el salón del Área de Postgrado de Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género.

Publicado el martes 2 de junio de 2026