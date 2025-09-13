Flandria visita San Miguel por una nueva fecha de la «B»

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Esta tarde, desde las 15:30, Flandria se medirá como visitante frente a San Miguel en un partido correspondiente a una nueva jornada del torneo de la Primera B.



El equipo de Jáuregui buscará sumar puntos importantes fuera de casa para escalar en la tabla y seguir prendido en la lucha. Del otro lado, el «Trueno Verde» intentará hacerse fuerte en condición de local para no dejar escapar unidades.



El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Los Polvorines, con arbitraje designado para garantizar un choque intenso entre dos equipos con aspiraciones de protagonismo en la categoría.



Los hinchas «canarios» acompañarán al equipo con la ilusión de traerse un buen resultado en una cancha siempre difícil

Foto Prensa Flandria X.

Publicado el sábado 13 de septiembre de 2025