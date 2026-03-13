Música en la Plaza: todo lo que hay que saber para disfrutar del festival

AHORA



El Municipio de Luján comparte información útil para quienes asistan a Música en la Plaza, el festival libre y gratuito que se realizará en Plaza Belgrano, frente a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.Con más de 40 años de historia, este festival se convirtió en uno de los encuentros culturales más tradicionales de la ciudad. Cada año reúne a artistas locales y músicos invitados en uno de los escenarios más emblemáticos de Luján.En esta edición participarán más de 400 artistas locales, con el gran cierre de Miguel “Conejito” Alejandro, en tres jornadas de música en vivo para disfrutar en familia o con amigos.📍 Plaza Belgrano



📅 Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo

🕐 Viernes desde las 18 hs. / Sábado desde las 14 hs. / Domingo desde las 16 hs.A continuación, compartimos información útil para quienes planeen asistir.Cómo llegar a LujánEn autoSe puede acceder a la ciudad por:Acceso OesteRuta Nacional 5Ruta Nacional 7Ruta Provincial 6Ruta Provincial 192Av. Constitución

En colectivoLlegan líneas desde la Ciudad de Buenos Aires, localidades del corredor CABA–Luján y ciudades cercanas como Mercedes, San Andrés de Giles y Navarro.Durante el evento, la terminal de ómnibus se trasladará sobre Av. Humberto. Las líneas 365, 276, 410, 57, 203 y 228 saldrán de Humberto entre Carlos Pellegrini y Dr. Real, mientras que los recorridos de las líneas 500 x Ruta 5, 500 Olivera-Goldney y 256 Mercedes lo harán desde Av. Humberto y 25 de Mayo.Las líneas 500 x Ruta 7, 502 Torres, 502 Open Door, 503 Carlos Keen-Villa Ruíz, 355 Capilla del Señor, 350 Pilar x Open Door y 350 Pilar por Ruta 34 salen de Humberto entre Ituzaingó y Las Heras.Líneas que llegan a Luján:Línea 57 – desde Once-Palermo y Mercedes.Línea 410 – desde MorenoLínea 203 – desde la zona de Moreno.Línea 276 – Carmen de Areco y Escobar.Línea 365 – José. C. Paz.Línea 228 – Zárate – Campana.Líneas 350, 355-Capilla del Señor-PilarLínea 500 – Olivera-GoldneyLínea 500 – Jauregui, Pueblo Nuevo y Cortinez.Línea 256 – Mercedes.En trenLínea Sarmiento – Estación LujánDistancia hasta Plaza Belgrano: 24 cuadrasCómo se organiza el predioEl escenario principal estará ubicado en la Plaza Belgrano, a la altura de la calle Lavalle, con la Basílica de Luján y los museos del casco histórico como marco.El sector gastronómico, con food trucks y puestos de comida, se ubicará sobre Av. Nuestra Señora de Luján, entre 25 de Mayo y Almirante Brown. En ese mismo espacio también se desarrollará la Feria de la Economía Popular.Por dónde entrar y salirEl público podrá ingresar y retirarse del predio a través de las siguientes calles, que funcionarán como accesos y puntos de salida:Av. Nuestra Señora de Luján y Almirante BrownAlmirante Brown y FranciaLuis Gogna y San RoqueEstos serán los únicos accesos habilitados para ingresar y salir del festival.Debido a la gran cantidad de público que se espera, se recomienda llegar con anticipación para encontrar estacionamiento con mayor facilidad.Calles que estarán cortadasDurante el festival habrá cortes de tránsito en los siguientes puntos:- Mitre y Padre Salvaire- Mitre y 9 de Julio- San Martín y Francia- Lavalle y Francia- 25 de Mayo y Francia- Almirante Brown y Francia- Dr. Real y 9 de Julio- Dr. Real y Av. Nuestra Señora de Luján- Dr. Real y Colectora CCP- Gogna y San Roque- 25 de Mayo y Lezica- Almirante Brown y LezicaSe solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización.Dónde estacionar En la zona turística y zona céntrica funciona el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).Horario durante estos tres días: 7 a 00 hs.

Puntos de cobro: Módulo en Av. Nuestra Señora de Luján y Almirante BrownComercios habilitados de la zonaTambién se puede abonar el estacionamiento descargando la aplicación SEM Mobile, disponible en Google Play.Como por el festival algunos espacios de estacionamiento estarán reducidos, se habilitarán nuevos puntos para estacionar:Paseo Calelián



Av. Nuestra Señora de Luján



Playones de Lezica y Torrezuri y Dr. Real



Los colectivos podrán estacionar sobre Av. Julio A. Roca, con acceso mediante desvío desde la rotonda Ana de Matos.Es importante destacar que no está permitido cobrar estacionamiento en la vía pública. El estacionamiento únicamente podrá abonarse a través del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) o en estacionamientos privados.Sistema de Estacionamiento Medido (SEM): TarifasZona Centro — viernes y sábado, 8 a 20 hs. 1 hora: $500



2 horas: $1.000



3 horas: $2.000



4 horas: $3.000



5 horas: $4.000



6 horas: $5.000



7 horas: $6.000



Zona Turística, viernes de 7 a 00 hs.1 hora: $600



2 horas: $800



3 horas: $1.000



4 horas: $1.200



5 horas: $1.400



6 horas: $1.600



7 horas: $1.800



8 horas: $2.000



9 horas: $2.200



10 horas: $2.400



11 horas: $2.600



12 horas: $2.800



Zona Turística — sábado y domingo, de 7 a 00 hs. 1 hora: $3.500



2 horas: $6.500



Estadía: $7.000Importante: durante el sábado y el domingo, el sistema funcionará con dos modalidades en la zona turística:De 7 a 19 hs: se cobrará por hora.



De 19 a 00 hs: se aplicará estadía, con un valor de $7.000.



Esto significa que a partir de las 19 hs el estacionamiento se abonará bajo la modalidad de estadía.Estacionamientos privados en las inmediaciones del evento:Paseo Miguel Ángel — San Martín 432



Estacionamiento 1326 — Mariano Moreno 1326



Estacionamiento Lavalle — Lavalle 478



Estacionamiento Francia — Francia 821



Estacionamiento San Martín (Castroman) — San Martín 132



Estacionamiento Lavalle — Lavalle 485



Estacionamiento Full Car — Italia 1057



Estacionamiento 9 de Julio — 9 de Julio 848



Estacionamiento Francia — Francia 1075



Estacionamiento Doctor Muñiz entre Mariano Moreno y Colón



Estacionamiento AT — Lavalle 657



Cochera — 25 de Mayo 440Otros espacios con estacionamiento privado:Club de Regatas

Luis Gogna 504

Estadía: $5.000El Manantial

Luis Gogna y San Roque

Estadía: $10.000Lo que podés traerAgua o bebidas sin alcoholProtector solar, gorra y repelenteSilla plegable o reposeraAbrigo si se asiste por la nocheRecomendamos llegar con anticipación, cuidar las pertenencias personales y no dejar objetos de valor dentro del vehículoLo que no podés traerPor razones de seguridad, no estará permitido ingresar al predio con elementos cortantes, materiales inflamables, envases de vidrio, fuegos artificiales ni bebidas alcohólicas.En los accesos al evento se realizarán controles preventivos por parte del personal de seguridad, por lo que se solicita la colaboración del público para agilizar el ingreso.Durante el evento estará prohibida la venta ambulante en las inmediaciones del predio.Dónde estarán los bañosEstarán ubicados sobre calle 25 de Mayo, entre 9 de Julio y Lezica y Torrezuri, incluyendo baños accesibles para personas con discapacidad.



También estarán disponibles los sanitarios de la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.

Seguridad y emergenciasDurante el evento habrá presencia de:PolicíaBomberosAsistencia y primeros auxiliosGuardia Urbana y agentes de tránsito



En caso de emergencia, llamar:📞 911 – Emergencias

📞 109 – COM Luján (Centro Operativo de Monitoreo municipal)

📞 02323 422222 – Bomberos Voluntarios de Luján

📲 2323 679830 – Seguridad Turística (WhatsApp)Si alguien o algo se pierdeDirigirse al escenario.Cómo ayudamos a mantener limpio el lugarPara mantener limpio el espacio durante el festival, depositar los residuos en los contenedores habilitados y no arrojarlos en la vía pública.Dónde informarte antes y durante el eventoWeb oficial Municipio de Lujánwww.lujan.gob.arRedes oficiales del Municipio de LujánInstagram: @municipiodelujanFacebook: Municipio de LujánRedes oficiales de Cultura y Turismo LujánInstagram: @culturasyturismolujanFacebook: Culturas y Turismo Municipio de Luján

Dónde alojarte en LujánPara quienes visiten la ciudad durante el festival, estas son algunas opciones de alojamiento con referencia de tarifas:Hotel del Virrey

📞 2323 353300

Single: $70.000

Doble: $88.000

Desayuno incluido. Descuento abonando en efectivo.Hotel City

📞 11 5690 0499

Doble: $60.000

Cuádruple: $80.000

Quíntuple: $90.000

Desayuno incluido.Hotel Real

📞 11 3417 1313

Doble clásica: $114.200

Desayuno incluido.Hotel Los Monjes

📞 11 2698 7593

Single: $76.000

Doble: $95.000

Triple: $115.000

Cuádruple: $130.000

Desayuno incluido. Descuento abonando en efectivo.Hotel de la Paz

📞 2323 677360

Doble: $85.000

Triple: $95.000

Desayuno incluido.Luján Homes

Publicado el jueves 12 de marzo de 2026