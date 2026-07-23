Murió Omar Santorelli

Publicado el jueves 23 de julio de 2026

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«Desde el Club Social y Deportivo Flandria lamentamos profundamente el fallecimiento de Omar Santorelli, entrenador campeón y con quien logramos el ascenso a la Primera B en 1998.» expresaron las autoridades de Flandria tras un comunicado de prensa.

«El Loco fue jugador de nuestra institución en 1979, disputando 13 partidos, y debutó como entrenador canario en 1996 con un triunfo sobre Luján. Dos años después, dejó su huella fuerte bordando una nueva estrella en nuestra camiseta» manifestaron.

Desde Luján en línea nuestro respeto para toda su familia y para la institución de Flandria.

Foto Prensa Oficial Flandria X.

Publicado el jueves 23 de julio de 2026