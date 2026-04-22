Multitudinaria misa por el Papa Francisco con fuerte presencia política y la ausencia de Villarruel

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El homenaje se realizó en una Basílica colmada y reunió a dirigentes de distintos espacios

La Basílica de Luján fue escenario este lunes de una multitudinaria misa en homenaje al Papa Francisco, que comenzó pasadas las 17 y congregó a referentes políticos, sociales y religiosos de distintos sectores.

En las primeras filas se ubicaron funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior Diego Santilli; el titular de Defensa Carlos Presti; y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, quienes encabezaron la comitiva oficial.

La ausencia más comentada fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya presencia estaba prevista. Según distintas fuentes, se encontraba en viaje hacia Luján pero, tras conocer detalles del protocolo y la ubicación asignada a las autoridades dentro del templo, decidió no asistir y regresar.

Más tarde, allegados indicaron que Villarruel optó por recordar al pontífice en la Basílica María Auxiliadora, iglesia en la que fue bautizado, en un gesto que definieron como realizado “sin estridencias ni politiquería de casta”.

En otro sector de la basílica se ubicó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Trabajo Walter Correa, la titular de Cultura Florencia Saintout y el senador Eduardo «Wado» de Pedro, junto a otros dirigentes del peronismo.

La homilía estuvo a cargo de monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien llamó a tomar el legado del pontífice argentino y a dejar atrás las divisiones que atravesaron su papado, tanto dentro de la sociedad como en el propio ámbito eclesiástico.

En ese mismo sector también estuvieron autoridades locales alineadas con el intendente de Luján, Leonardo Boto.

El homenaje reunió en el principal santuario del país a representantes de distintos credos, dirigentes políticos de todos los niveles y figuras del ámbito social, sindical y empresarial. En ese marco, Colombo destacó el espíritu de unidad de la jornada: “Nos alegra y anima a seguir construyendo juntos una patria de hermanos”.

Fotos Jaime Olivos.

Publicado el martes 21 de abril de 2026