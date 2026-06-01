Multitudinaria Asamblea Nodocente: ATUNLu endurece la lucha

Publicado el lunes 1 de junio de 2026

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Trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional de Luján resolvieron este lunes endurecer la lucha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitaria. En una multitudinaria Asamblea de ATUNLu, expresaron su confianza en ganarle la pulseada al gobierno nacional.

Reunidos en el Pabellón «Scalabrini Ortíz», las y los Nodocentes anunciaron medidas de acción directa para este martes 2, que incluirán una manifestación callejera en el cruce de las rutas 5 y 7. «Tenemos que seguir siendo contundentes», enfatizó Karina López, secretaria de Capacitación del sindicato.

Juan Ramos, secretario general de ATUNLu, contó que había participado hasta minutos antes de la reunión de Consejo Directivo de la Federación FATUN e informó que desde el gobierno se había realizado un ofrecimiento informal al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En este sentido, indicó que cualquier propuesta de incremento salarial deberá ser resultado de una negociación paritaria, pero que de todos modos continuará la pelea por la vigencia plena de la Ley de Financiamiento: “Lo vamos a conseguir con unidad y con más lucha”, enfatizó Ramos.

Publicado el lunes 1 de junio de 2026