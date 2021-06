Mujeres en Malvinas por aire, mar y tierra

Durante la guerra que Argentina libró contra Gran Bretaña por la Soberanía de las Islas Malvinas, hubo participación de personal femenino movilizado al Teatro Operaciones, que al día de hoy muchos argentinos desconocen. Iniciemos con un digno homenaje a ellas.

Registradas en Fuerza Aérea Argentina:

Voluntaria FAA María Liliana Colino. (Auxiliar de un Avión Hércules C130 que fue a Malvinas a socorrer heridos en el último vuelo que pudo aterrizar el día 13 Junio de 1982.)

Registradas en el Estado Mayor Conjunto:

Civil Convocada Maureen Dolan

Civil Convocada Silvia Storey .

Civil Convocada Cristina María Cormack

Soldado Tahiana Marrone.(Batallón de Ingenieros 9 – Sarmiento – Chubut).

Registradas en la Marina Mercante:

Oficial Comisario Marta Beatriz Giménez. (Transporte A.R.A. “CANAL DE BEAGLE”).

Oficial Comisario Graciela Liliana Gerónimo. (Transporte A.R.A. “BAHIA SAN BLAS”). Fallecida el 11-09-2004.

Cadeta Escuela Nacional de Náutica Mariana Florinda Soneira. (Transporte A.R.A. “BAHIA SAN BLAS”).

Cadeta Escuela Nacional de Náutica Marcia Noemí Marchesotti. (Buque Mercante E.L.M.A. “RIO CINCEL”).

Cadeta Escuela Nacional de Náutica Olga Graciela Cáceres. (Buque Mercante E.L.M.A. “RIO CINCEL”).

Enfermera Doris Renee West. (Buque Mercante E.L.M.A. “FORMOSA”)

Registrada en Armada:

Conscripto Clase 1963 Luciana Pérez. (Portaaviones A.R.A. “25 DE MAYO”.

Y nosotras…

Registradas en el Ejército Argentino:

para cumplir funciones en el Rompehielos A.R.A. “ALMIRANTE IRIZAR”

Susana Maza (fallecida el 14-12-2018).

María Marta Lemme

Norma Etel Elsa Navarro

María Cecilia Riccheri

María Angélica Sendes

Silvia Barrera, autora del siguiente relato y que en la actualidad cumplo funciones en la Oficina de Protocolo del Hospital Militar Central.

Mujeres Pioneras

En 1982 aún no habían sido incorporadas las mujeres en el Ejército, por lo tanto podemos considerarnos las pioneras. En total éramos seis Agentes Civiles, Técnicas Instrumentadoras quirúrgicas, que nos ofrecimos como voluntarias. Cinco pertenecientes al Hospital General 601 (Hospital Militar Central) y una perteneciente al Hospital General 602 (Hospital Militar Campo de Mayo)

Habíamos sido destinadas para completar la dotación del personal de sanidad destinado en el Centro Interfuerzas Médico Malvinas (CIMM), que funcionaba organizado en una colonia de vacaciones en Puerto Argentino.

El mensaje militar solicitando instrumentadoras llegó el día 7 de Junio de 1982 a los Hospitales Militares. Se nos explicó que íbamos a estar en el centro del conflicto, y todas aceptamos la misión que nos habían asignado. Fuimos autorizadas para despedirnos de nuestras familias ya que partiríamos al día siguiente.

Después de varias contingencias propias de la improvisación de la guerra, el 8 de junio llegamos a Puerto Argentino a bordo del Buque Hospital ARA “Alte Irízar. Habida cuenta que éramos Agentes Civiles y no tener grado militar, nuestros superiores dispusieron que debíamos cumplir nuestras funciones en el buque Hospital, ya que los combates más intensos se estaban produciendo muy próximos a Puerto Argentino y resultaba peligroso para nuestra integridad física.

Recordemos que éramos las únicas mujeres en el TOAS (Teatro Operaciones Atlántico Sur). No nos resultó fácil aceptar esa decisión, ajena a nuestro sentir.

Permanecimos fondeados frente a Puerto Argentino colaborando con la evacuación de nuestros hombres heridos. Allí cumplimos funciones no solo de instrumentadoras, realizando al menos veinte cirugías, sino también como camilleras y enfermeras.

El buque ARA Alte Irizar también sufrió el cimbronazo de bombardeos cercanos.

Y llegó la madrugada del 14 de Junio

El día anterior, en medio de los peores combates librados por nuestras fuerza, fueron trasladados al Buque muchos heridos que necesitaban cirugía urgente y estuvimos trabajando toda la noche. Afuera, un grupo de buzos tácticos británicos camuflados por la estructura del buque, intentaron realizar un desembarco nocturno con gomones sobre las playas de Puerto Argentino, mientras nosotras trabajábamos a bordo.

Nuestros hombres pudieron finalmente repeler ese intento de incursión y podíamos oír los disparos desde los quirófanos.

Pasada la media tarde de ése 14 de junio, el Capitán del ARA “Alte Irízar” avisó por los altoparlantes de la nave a todos los que estábamos embarcados, que ése mismo día se firmaría el cese de hostilidades. La novedad impactó muy fuerte entre nosotras. Fue una noticia que nos shockeó !

Habíamos salido de Bs. As. con la adrenalina de llegar a Malvinas, desembarcar y comenzar a trabajar ayudando a nuestros hombres de la Sanidad Militar y a los 4 días todo había terminado.

Ahí comenzó nuestra tarea de psicólogas improvisadas conteniendo a nuestros hombres que estaban devastados.

Todas tuvimos que dejar nuestro dolor de lado y seguir evacuando al personal herido.

El Buque estaba preparado para doscientas cincuenta camas de internación y trajimos trescientos setenta heridos que colmaron hasta los pasillos del Buque.

Los británicos mantuvieron retenido al ARA “Alte Irizar” después de la firma del cese del fuego, permaneciendo hasta el día 19 de Junio fondeado frente a Puerto Argentino. Ése día se autorizó el regreso del buque hacia el continente, arribando al puerto de Comodoro Rivadavia.

En la ciudad de Cdro. Rivadavia nuevamente colaboramos con la evacuación de los heridos a los hospitales de la zona.

Al no haber otro personal femenino de Ejército movilizado y no existiendo alojamiento para nosotras, permanecimos en un hangar del Aeropuerto de Comodoro Rivadavia hasta el día 20 de Junio, regresando por avión a la Ira Brigada Aérea (Aeropuerto de “El Palomar”) Pcia de Bs As, siendo las 23 horas.

Allí nos esperaban nuestras familias. Para todas fue como un fin del viaje que nunca más olvidaríamos.

Publicado el sábado 12 de junio de 2021