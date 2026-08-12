Viernes 14 de agosto de 2026
→ Ver pronóstico

  • 13°C
  • H: 100%
  • P: 1022
  • V: Este

Mucho frío y probables lluvias el pronostico del tiempo extendido para Luján

Mal clima. Más frio.



Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026

Este jueves continuará frio en Luján, aunque habrá una leve recuperación térmica. La temperatura irá de 5°C a 12°C, con cielo mayormente nublado y una posibilidad de lluvias

Para el viernes se espera una mejora en las condiciones y un pequeño ascenso de la temperatura. La mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitacines previstas.

El sábado cerrará la semana con características similares. La temperatura se ubicará entre los 6°C y los 14°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.