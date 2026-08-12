Mucho frío y probables lluvias el pronostico del tiempo extendido para Luján

Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026

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Este jueves continuará frio en Luján, aunque habrá una leve recuperación térmica. La temperatura irá de 5°C a 12°C, con cielo mayormente nublado y una posibilidad de lluvias

Para el viernes se espera una mejora en las condiciones y un pequeño ascenso de la temperatura. La mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitacines previstas.

El sábado cerrará la semana con características similares. La temperatura se ubicará entre los 6°C y los 14°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026