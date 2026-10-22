Mora Godoy y la Máquina Tanguera se presentarán en el Trinidad Guevara con una función libre y gratuita

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El Municipio de Luján informó que invita a los vecinos y vecinas al show “Tango Remix” de Mora Godoy y la Máquina Tanguera, que se realizará el viernes 30 de octubre en el Teatro Trinidad Guevara a las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Mora Godoy es reconocida por la crítica especializada y los referentes de la industria como la figura más vanguardista y prestigiosa del tango en la actualidad.

Este espectáculo fusiona la esencia del tango argentino con una puesta en escena llena de ritmo, pasión y energía. Las entradas ya se pueden adquirir de forma presencial en la boletería del teatro (Rivadavia 1096), de martes a sábados, de 14 a 21 horas.

Sobre el show:

Más de dos décadas de triunfos con el Tango reunidas en un espectáculo descollante, ágil, dinámico y vibrante en el que interpretará Adiós Nonino, en una coreografía realizada en memoria de su padre. Por primera vez en un espectáculo de tango se presentan pantallas multimedia diseñadas con inteligencia artificial.

Es un show pensado para todas las edades, sin fronteras generacionales e ideado para conmover, enternecer y emocionar; con coreografías brillantes y vertiginosas y escenas tangueras que fueron ovacionadas por el público argentino y mundial. El resultado es un concurso de talentos, que se transforma en un desopilante cuadro de humor.

La Compañía de Tango reúne a los principales bailarines del género, destacados en decenas de actuaciones en las ciudades más exigentes en el campo artístico. Sutileza, destreza y maestría en perfecta armonía. El espectáculo está acompañado en forma sincronizada con imágenes multimedia, desde el comienzo de la carrera clásica de Mora en el Teatro Colón de Buenos Aires, sus viajes por el mundo con su Compañía, su encuentro y aprendizaje con los notables del tango.

Publicado el jueves 22 de octubre de 2026