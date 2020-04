Mónica Schlotthauer:»La izquierda pelea para que gobernemos los trabajadores»

La diputada nacional mandato cumplido, Mónica Schlotthauer, dialogó con Luján en línea y se refirió a su trayectoria legislativa. En diciembre del 2019 cumplió sus dos años dentro de la Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, y en año 2021 volverá a asumir por la rotación que presente su espacio (dos años y rotan). En el año 2016 se desempeñó también como diputada provincial del FIT. La ex legisladora que recientemente volvió a su trabajo como personal de limpieza del tren Sarmiento, nos cuenta su historia.

¿Cuándo llegaste a ser diputada nacional? ¿Qué significó esa experiencia como legisladora?

La militancia de izquierda logro con el Frente FIT que pueda ingresar a la banca nacional y a varias provinciales y la estamos peleando. Para hacer escuchar nuestro reclamo y propuestas, para defender nuestros derechos y enfrentar el sistema económico y político de los capitalistas por nuestro futuro. Para denunciar los discursos mentirosos.

La cámara de diputados es una ventana también de conocimiento de problemáticas y luchas en todo el país y de luchadores. Hay trincheras barriales, trincheras sindicales y estudiantiles, hay en cada necesidad y en cada injusticia una trinchera. El Parlamento también es un lugar para seguir fortaleciéndonos, la izquierda pelea para que “gobernemos los trabajadores”.

-Entiendo que el espacio político realiza rotación en sus bancas: ¿En qué consiste? ¿Cómo se llega a ese acuerdo?

Las bancas rotativas en el Frente de Izquierda, son la respuesta unitaria a un deseo presente siempre de los luchadores sociales, la unidad de la izquierda. Hay una trampa que pusieron los partidos mayoritarios con las Paso. Las Paso son un filtro con el que pretendió borrar a los partidos chicos y perpetuarse los de siempre. Con el frente y el sistema de rotación logramos existir crecer y pelear en cada elección por más representantes y más unidad. Empezamos con un frente entre Izquierda socialista, el PTS y el PO y ahora también se sumó el MST.

Cada partido pone sus candidatos y respeta el tiempo que corresponde de mandato para compartir. La Izquierda demostró que no está para atornillarse, que cambiamos los nombres pero no cambiamos las camiseta, las banderas por las que peleamos. Los diputados de los viejos partidos se cambian todo el tiempo la camiseta para quedarse en los sillones.

-¿Qué significa ser minoría en la cámara, frente a espacios como el peronismo, radicalismo, ahora resignificado en el kirchnerismo y cambiemos?

Ser minoría nos afecta en que no lleguen al parlamento los reclamos y las propuestas de los problemas que tenemos, que se aprueben proyectos para dar solución a cada lucha. Pero estamos construyendo otra fuerza política obrera y popular, soluciones socialistas contra las recetas de más y más ajuste contra el pueblo.

-¿En qué si diferencia la Izquierda del resto de los espacios y partidos políticos? (ante tanta polarización)

En todo nos diferenciamos. La Izquierda está claro que no negocia ni con el macrismo ni con el peronismo. Para la Izquierda la banca un espacio para la luchar, no para acomodarse. Nuestras luchas dentro de la banca siempre fueron contra las jubilaciones millonarias, contra los mega salarios. Nuestros proyectos tienen siempre el mismo objetivo que se nacionalice el comercio y la banca para que no falte comida ni financiamiento a nuestras necesidades. Que se termine con la mega-minería y el agro-negocio que está saqueando nuestros recursos. Que se termine con el pago de la deuda fraudulenta que contrajeron los empresarios corruptos y estamos pagando todos desde hace décadas. La Izquierda es el único frente que el cien por ciento defiende los derechos de los cuerpos gestantes al aborto.

-Cuando terminó tu mandato volviste a tu trabajo donde habías sacado licencia. ¿Te consideras una excepción en el escenario político argentino?, ¿Hay otros casos similares?

Volver a trabajar es lo que predica y cumple la Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda. No lo invente yo, otros y otras antes que ya lo practicaron desde la izquierda en nuestro país y Latinoamérica. Hay que decir también que volver a trabajar es sin duda un privilegio en un país donde la desocupación y el trabajo precario es un mal cada vez más extendido.

Me pone contenta que mi vuelta allá servido para visibilizar la lucha de miles de militantes en todo el país y el mundo. De luchadores que no se enriquecen y pasan la vida peleando. Los que creemos en el socialismo y la lucha por una economía y cultura del derecho colectivo y me llena de pilas estar otra vez con mis compañeros en las alegrías y peleas cotidianas. Hoy la lucha el por el derecho a la cuarentena y las herramientas de protección.

-Qué análisis haces sobre el manejo de la pandemia en el gobierno nacional? ¿Cómo dirigente qué propondrías?

El cuidado por la vida en esta pandemia a todos nos pone a pensar sobre las cosas que valen y las que no. Y pone blanco sobre negro la putrefacción del sistema socio económico que reina en el mundo, el capitalismo. Esta no es la primer pandemia, es una más grave que las anteriores, pero pandemias, recalentamiento, inundaciones, incendios se repiten cada vez más seguido en los últimos años. Hay una pelea en nuestro país y el mundo para salvarnos y salvar la mayor cantidad de vidas. Pero no estamos todos en el mismo equipo.

Blanco sobre negro, quedo que todos los sistemas de salud mundiales están desbastados porque desde hace décadas el FMI en el mundo ordena recortar salud y educación, jubilaciones y seguridad social. En el primer mundo y en los países subordinados a ellos mueren miles diariamente por falta de asistencia, selección de respiradores.

Los virus y las mutaciones son hijas de la depredación del capitalismo sobre el planeta, de la zoonosis que crean los desmontes que generan migraciones de animales , y también de la que generan los métodos de hacinamiento de animales feed losts cerdos pollos, para la comercialización, para maximizar las ganancias de un grupo de multinacionales.

Este coronavirus en particular que es una mutación de anteriores y es hijo también de la miseria creciente que pone a millones en condiciones de externa pobreza y marginalidad, como la población que obtiene proteínas de murciélagos y otros . Hay quienes sostienen que es un virus inventado en laboratorios. Pero parece haber más evidencia científica sobre que naciera en China y como consecuencia de la zoonosis de un mercado donde estuvieron los 27 primeros muertos. La dictadura del Partido Comunista chino ocultó la información, persiguió el medico que denunciara los primeros casos y también la OMS desoyó las denuncias desde diciembre había recibido.

Al coronavirus lo vencemos entre todos nos dice, pero si no ponen las plata el pueblo y los trabajadores vamos a contar miles y miles de los nuestros en la desgracia. Es un acierto sin duda que se declarara la cuarentena, nos preocupa que el gobierno no haga cumplir las normas en los ferrocarriles considerando que son estatales. Nos preocupa que no se meta preso a los formadores de precios que son los supermercadistas que no paran de ganar y ganar en esta cuarentena, Nos preocupa que se permitan los despidos suspensiones y rebajas salariales, hay que castigar a los especuladores con sanciones, decomiso de mercaderías y también cárcel. Nos preocupan los sobreprecios en la compra de alimentos, esta película la vimos y sabemos que se llama corrupción.

Publicado el miércoles 22 de abril de 2020