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Modifican el recorrido de tres calles del barrio El Trébol

Seguridad vial

Para mayor fluidez en el tránsito.



Publicado el miércoles 15 de abril de 2026

Con el objetivo de ordenar el tránsito y fortalecer la seguridad vial, el Municipio de Luján informó a la comunidad que tres calles del barrio El Trébol (Insausti, Seijò y Sparapani) cambiaron el sentido.

De esta manera, quedó autorizado el estacionamiento vehicular exclusivamente junto a la acera derecha del sentido de la circulación.

La iniciativa se desarrolló a través de una Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, con el fin de fomentar la seguridad y fluidez en el tránsito.

Publicado el miércoles 15 de abril de 2026

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