Modifican el recorrido de tres calles del barrio El Trébol
Seguridad vial
Para mayor fluidez en el tránsito.
Con el objetivo de ordenar el tránsito y fortalecer la seguridad vial, el Municipio de Luján informó a la comunidad que tres calles del barrio El Trébol (Insausti, Seijò y Sparapani) cambiaron el sentido.
De esta manera, quedó autorizado el estacionamiento vehicular exclusivamente junto a la acera derecha del sentido de la circulación.
La iniciativa se desarrolló a través de una Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, con el fin de fomentar la seguridad y fluidez en el tránsito.
Publicado el miércoles 15 de abril de 2026