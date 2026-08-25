Miles de personas disfrutaron el día de las infancias en una jornada a pleno sol 

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Con una gran concurrencia, este sábado se llevó a cabo el festejo por el Día de las Infancias en el Parque Independencia. Con acceso libre y gratuito, la jornada ofreció una amplia variedad de propuestas recreativas, culturales y artísticas para compartir en familia y disfrutar al aire libre.

“Este gran encuentro con las familias lujanenses es el gran cierre de todas las actividades que realizamos durante el Mes de las Infancias en instituciones, barrios y localidades del distrito, con el objetivo de generar espacios de recreación y aprendizaje que puedan compartir grandes y chicos.

Agradezco a todos los que se acercaron a disfrutar de esta jornada hermosa”, valoró el Intendente Leonardo Boto. Durante la tarde, miles de personas disfrutaron de las distintas actividades propuestas por el espacio RecreArte, que incluyó juegos inflables, mesas y atriles para dibujar y pintar, juegos de madera que estimulan la imaginación, metegoles, inflables, cama elásticas y un espacio destinado a la primera infancia. También se dispusieron sectores con canchas de fútbol-tenis, juegos de lanzamiento de bolsas y la presencia de personajes infantiles, además de una feria de la economía popular.

Además, se destacó el gran show especial de Las Guerreras K-Pop. La propuesta se completó con los muñecos gigantes de los personajes de Paw Patrol, Stich y Capibara, también sorteos y premios en el stand de Marca Luján para las familias que participaron del festejo.Participaron de la jornada el Jefe de Gabinete, Matías Fernández; el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror; el Secretario de Obras e Infraestructura, Abel Rausch; la Secretaria General de Intendencia, Magdalena Fernández, el Director de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli; el Director de Turismo, Juan Campos, el Director de Deportes, Gustavo Santillán y la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral, entre otros.

Publicado el martes 25 de agosto de 2026