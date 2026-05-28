“Milei cumplí con la Ley”: Nodocentes paran la UNLu

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Las y los Nodocentes de la Universidad Nacional de Luján llevarán adelante un paro por 24 horas este viernes 29 de mayo, de acuerdo a lo dispuesto por la Federación FATUN, reclamando al gobierno nacional el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las trabajadoras y los trabajadores nucleados en el sindicato ATUNLu mostrarán su fuerza en el marco de una profundización del plan de lucha: también realizarán una Asamblea en la Universidad el lunes 1 de junio y un nuevo paro, esta vez por 48 horas, el miércoles 3 y el jueves 4.

“Exigimos al Poder Ejecutivo que respete una ley sancionada por el Congreso y al Poder Judicial que se expida al respecto”, afirmó Karina López, secretaria de Capacitación de ATUNLu, entrevistada este miércoles 27 en el programa Frecuencia Nodocente, de Radio UNLu.

López adelantó que los días de huelga se complementarán con medidas de acción directa y visibilización del conflicto. Después de la multitudinaria cuarta Marcha Federal del martes 12, que retempló los ánimos de trabajadoras y trabajadores, confían en torcer el brazo del gobierno.

Con la consigna “Milei cumplí con la Ley”, expresada en carteles por toda la Universidad, las y los Nodocentes se preparan para volver a la calle. “Tenemos la convicción de que vamos a ganar, estamos haciendo historia en la defensa de la Educación Pública”, subrayó la directiva de ATUNLu.

Publicado el jueves 28 de mayo de 2026