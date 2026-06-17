«Milano Hombres» atenderá de corrido para facilitar las compras por el día del padre

Publicado el miércoles 17 de junio de 2026

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Todo lo que tenés que saber.

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, Milano informó que atenderá de corrido para brindar mayores comodidades a quienes todavía buscan el regalo ideal para agasajar a papá.

Ubicado en San Martín 611, entre Mariano Moreno y Alsina, el tradicional comercio lujanense ofrece una amplia variedad de prendas y accesorios para hombres, con propuestas para todos los gustos y edades.

En sus instalaciones los clientes pueden encontrar trajes, sacos, camisas, pantalones, buzos, sweaters, remeras, medias y numerosos artículos pensados para vestir al hombre tanto en ocasiones formales como informales.

Con una trayectoria que comenzó en 1990, Milano Hombres continúa siendo una referencia en indumentaria masculina en la ciudad de Luján, destacándose por la atención personalizada y la variedad de productos disponibles.

Para consultas o reservas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 11-5877-9075 o seguir las novedades a través de Instagram en @milanolujanok.

De esta manera, Milano Hombres se prepara para una de las fechas comerciales más importantes del año, ofreciendo alternativas para quienes buscan sorprender a papá con un regalo útil y de calidad.

Publicado el miércoles 17 de junio de 2026