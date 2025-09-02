Miguel Román “Somos la opción vecinalista que necesita Luján”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

A días de las elecciones del domingo 7 de septiembre, Construyendo Porvenir intensifica sus actividades con recorridas puerta a puerta y mesas de difusión en barrios y localidades de Luján. Para sus referentes, este despliegue es el único camino para reconectar el vecinalismo con las demandas reales de la comunidad.



La lista encabezada por Miguel Román —ex funcionario del área de Economía y Finanzas del Municipio— y acompañada por Marcela Manno -ex concejal vecinalista (2015–2023)- busca rescatar la voz de los vecinos frente a un Concejo Deliberante cada vez más ensimismado en disputas ajenas al quehacer local.





Román condensó así el espíritu del espacio: “Creemos en el valor de la Unión, el compromiso vecinal que esta lista representa. Vamos a trabajar incansablemente para que los vecinos se sientan escuchados y representados. Este domingo les pedimos que nos acompañen con su voto, somos la opción vecinalista que Luján necesita”.



Durante las caminatas por los barrios y los encuentros en plazas, las charlas giran en torno a tres ejes centrales: devolverle claridad a la política con transparencia en la gestión, promover el desarrollo local mediante incentivos fiscales, y activar mecanismos participativos reales como consejos barriales. En ese tono, Manno destaca: «No somos promesas vacías: venimos con experiencia, diálogo y la convicción de que Luján puede mejorar”.





La lista también incluye a figuras con trayectoria en la gestión municipal, como Federico Ferrarazzo, ex director de Compras del Municipio, y Viviana Flosi, expresidenta del Consejo Escolar y postulante nuevamente en ese organismo. Ambos aportan al armado la impronta técnica y experiencia barrial que, según la campaña, caracteriza a Construyendo Porvenir.





En esa línea Flosi señaló «Es momento de recuperar un Concejo Deliberante que legisle con raíces locales y responda a quienes viven Luján, no a agendas centralizadas.» Frente a un escenario político marcado por confrontaciones y alianzas de pasarela, Román y Manno apuestan a la continuidad de un vecinalismo comprometido, transparente y fundamentalmente cercano.

