Miguel «Pinky» Díaz: «El domingo tenemos la oportunidad de cambiar el blanco o negro de la política en Luján»

El primer candidato a concejal por la lista 508 que representa al Frente Vamos con Vos en nuestra ciudad, transmite su entusiasmo y lo sustenta a partir de lo vivido en las caminatas en los barrios y localidades, en el encuentro diario con los vecinos que lo alientan y también, por el trabajo realizado en estos meses junto a los demás integrantes de la lista, dirigentes y militantes del espacio.»

Realmente estoy muy contento con todo lo realizado. Es una experiencia enriquecedora desde todo punto de vista. En primer lugar, haber logrado un acuerdo programático con fuerzas de distintas procedencias políticas y plasmarlo en propuestas, me lleva a pensar que hay muchos lujanenses que queremos otra respuesta de la política, una versión distinta, donde los dirigentes se pongan al lado del vecino y sus necesidades. El vecino no quiere más la disputa de poder, quiere soluciones concretas». » Por otro lado, valoro mucho el esfuerzo y compromiso de mucha gente que nos acompaña.

Ellos representan el espíritu y la energía que impulsa esta idea».»Como lo he dicho en varias oportunidades, el Concejo Deliberante debe nutrirse de voces nuevas, que marquen una dinámica distinta, que proponga una agenda abierta de discusión sobre los temas que realmente preocupan. Hoy esto no se observa, el recinto deliberativo es más bien un escenario de disputa de poder e intereses».En cuanto a la gestión actual «Pinky» lo resume como » Un ejecutivo que se mueve entre el estamos haciendo y los sueños representados en proyectos de volumen que requieren la participación directa del gobierno provincial y nacional para su financiamiento. La pregunta que nos hacemos muchos es ¿Esa financiación llegará en tiempo y forma? y agrego otra ¿Responden a un plan que contenga las necesidades y urgencias que hoy demanda Luján?»No vamos a negar que se ven obras, muchas de ellas ligadas al espacio público, también se debe rescatar la intención de solucionar el tema del basural municipal, pero acá hago un alto porque nosotros consideramos que al proyecto le falta contemplar ¿como va ser el financiamiento una vez que se ponga en marcha el centro ambiental dentro de tres años? Entendemos que en un proyecto de esta envergadura no pueden quedar ventanas abiertas y que las mismas resulten un inconveniente a futuro. De esto nadie habla»:

«Me parece muy bien la orientación que se le está dando al cuidado del medio ambiente y entiendo que se debe seguir avanzando y profundizando en el tema. A nosotros nos gustaría saber qué piensa el gobierno actual con respecto a la instalación y funcionamiento de la Termoeléctrica. Algo que quedó sin resolver producto de la falta de quórum en el Concejo y mezquindades de quienes debían tratar el tema con responsabilidad en su momento».»El gobierno municipal presentó un plan estratégico de cara al 2030. Ahora bien, en el enunciado del mismo no aparece un componente esencial como lo es la participación ciudadana» » Vivimos en una sociedad donde sus integrantes no quieren ser más actores pasivos, quieren que lo escuchen y además promover ideas» .»Luján está viviendo una situación inusual, preocupante y grave como lo es la inseguridad. Esto no es fácil de resolver y mucho menos lo puede hacer una sola persona. Vuelvo a la participación ciudadana, es necesario convocar a los actores necesarios y especialistas para elaborar un plan integral y una vez realizado, elevarlo ante las autoridades competentes. Esta sí es una verdadera prioridad y urgencia».»El el domingo tenemos la oportunidad de cambiar el blanco o negro de la política en Luján. Salir de esto que no nos ha llevado a nada y que por el contrario, nos ha sumergido en un número importante de problemas sin resolver».

Publicado el miércoles 10 de noviembre de 2021