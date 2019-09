Mía Brayotta se consagró campeona regional

El último miercoles y por el termino de 3 días, el Lujan Tenis club fue sede del torneo regional «Genios» sub 8 y 10. Dicha competencia, de singular importancia, reunio mas de 60 jugadores de diferentes puntos del gran Buenos Aires y de localidades como Los Toldos, Junin, Mar del Plata, Bahía Blanca, General Belgrano entre otras.

La participación de Los tenistas Locales tuvo una destacada actuación con la consagración de Mía Brayotta como campeona individual sub 10, logro que el club no lograba hace 12 años y cuyo titulo le dio el pasaporte al campeonato nacional de su categoria.

el Luján tenis Club tambien logró tres subcampeonatos en la categorias dobles femeninos por equipos sub 10, dobles masculinos por equipos sub 8, individual masculino sub 8 y un cuarto puesto en individual sub 10.

Mía Brayotta – Campeona Individual (sub 10)

Luciana Domínguez y Mía Brayotta – Sub campeonas por equipos (sub 10)

Milo Silvano, Luka Silvano y Lucas Strugber – subcampeones por equipos (sub 8)

Milo Silvano – subcampeon individual (sub 8)

Juan Federico – 4to puesto individual (sub 10)

También destacar la participación de los jugadores de nuestro club cómo Bruno Escobar, Tomás Felicetti, Paloma Chidichimo, Renata Ferrari y Salvador Taberna

INTERCLUBES: VICTORIAS ANTE EL JAGUEL Y TENILUDIUS

RESULTADOS:

Caballeros LIBRES 3ra vs Estudiantil porteño:

Single 1: (Marcos Giuliano) 4-6 5-7

Single 2: (Martín Casco) 3-6 4-6

Dobles (Alejandro de Lazzari y Gregorio Zarate) 2-6 2-6

Caballeros 4ta LIBRES (Equipo B) vs Atl y Social Bella Vista:

Single 1 ( Juan Cruz Moyano) 0-6 0-6

Single 2 (Tomás Colaprete) 1-6 6-2 1-6

Dobles (Gregorio Negri y José Aquino) 6-2 2-6 6-3

Caballeros LIBRES 4ta (equipo B) vs El Jagüel:

Single 1 (Aquino José) 2-6 3-6

Single 2 (Tomás Colaprete) 6-2 6-3

Dobles (Juan Fiscela y Juan Moyano) 6-3 6-3

Caballeros LIBRES 2da vs Teniludius:

Single 1 (Facundo Carreño) 2-6 4-6

Single 2 (Horacio De Lazzari) 6-2 6-2

Dobles (Pedro López y Nicolas Rebottaro) 6-3 6-0.

Publicado el lunes 23 de septiembre de 2019