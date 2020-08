En esta época de coronavirus y en especial durante la cuarentena nos dimos cuenta de lo importante que son las relaciones humanas. Inmediatamente me puse a pensar en mis queridos alumnos y alumnas y ¿qué sentirán ellos en esta situación?

Somos una unidad: Cuerpomente

En estos meses trato de mantenerme en contacto vía digital, y los veo y pienso en los cambios que en ellos estará haciendo la cuarentena, sobre todo para aquellos que están en etapas formativas aún.

Siempre les he dicho que el deporte (en este caso el Tenis) es como andar en bicicleta, lo que se aprendió no se olvida y el cuerpo tiene la capacidad de almacenar movimientos y cuando los necesitamos… “clic” y aparecen. Creo que este encierro trae cosas negativas para los jóvenes deportistas. Nos está produciendo una fuga, (no en todos los casos) de la voluntad, del esfuerzo y del sacrificio del entrenamiento, ya que este último, tiene que tener “un por qué y un para qué”.

En el caso de los niños, una de sus características sobresalientes es la capacidad de COMPETIR y si eso se les saca es muy difícil motivarlos.

Gracias a la tecnología están en contacto con el colegio y su aprendizaje, pero allí entra algo que me lo repetían mucho cuando estudiaba educación física: “mens sana in corpore sano” mente sana en un cuerpo sano (Décimo Juvenal Poeta romano del siglo II)

Por eso es tan importante una como la otra. Cuerpo y mente, escuela y deporte. Y eso me hace recordar a mi querido Papá que me decía: “Álvaro mucho cuerpo y nada de estudio…” (él siempre tenía razón) y ya de grande me animaba a decirle, “Papá vos mucha mente y poca ejercitación de tu cuerpo…”. Era un juego entre los dos. Pero la realidad nos dice que una cosa va de la mano de la otra.

Vamos un poco a la anatomía del cuerpo. Es una gran verdad que si no ejercitamos los músculos en forma normal de mantenimiento, a corto o largo plazo empiezan los dolores en las articulaciones; un dolor muy común es el de cintura (ejercitar abdominales) y una gran verdad, “al esqueleto humano lo sostienen los músculos”.

Bueno, volviendo a la cuarentena en todo sentido nuestra mente nos hace más holgazanes y empieza el duelo entre la parte positiva y negativa de nuestra mente.

Es importante practicar deportes

Por eso los papás son tan importantes en esta etapa del crecimiento de sus hijos, en cuarentena o fuera de ella, los niños deben hacer deporte. ¿Cuál?, no importa. Cualquiera, pero que hagan, mínimo dos veces por semana.

En esta cuarentena no se necesita mucho lugar, hablen con sus profesores y pregunten, que los guíen, no dejen de trabajar su cuerpo/mente. A veces pienso en los padres que dejan y dejaron que sus hijos dejen el colegio para practicar un deporte, en el que son muy pero muy buenos, me pregunto sin estudiar cómo voy hacer para resolver un problema que me presenta mi rival (ahí aparecen las matemáticas, el saber resumir y entender un texto, en fin pensar). “Pienso luego existo”, decía René Descartes, filósofo francés.

Por eso a mis pollitos especialmente les digo: mantengan la mente y el cuerpo ocupado en buenos asuntos así la cuarentena no nos llevará por delante. Y cuando pase la pandemia nos estaremos viendo en el club, riendo y aprendiendo ustedes de mí y yo de ustedes que tanto me enseñan día a día.

