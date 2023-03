Mena: «Estamos con toda la ilusión del mundo, con ganas de obtener el cuarto triunfo consecutivo»

Oscar Mena, Director Técnico, y Maximiliano Pighin, jugador de la primera división del Club Luján y capitán del equipo, hablaron en conferencia de prensa de cara al partido con Liniers, que se disputará el miércoles a las 16 horas por la fecha 8.

“Es un partido difícil, como todos los de la categoría. Es un rival que ya lo conocemos que trata de jugar muy bien. Ojalá podamos conseguir un triunfo para acercarnos más a los primeros puestos de la tabla de posiciones”, dijo el capitán Pighin.

Haciendo referencia a la victoria ante Central Córdoba de Rosario en el Estadio el 1º de Abril, Mena opinó que: “El primer tiempo no fue bueno en líneas generales. No encontramos la pelota y los espacios, solo en una jugada con Eladio Ramos. En el segundo tiempo mejoramos mucho, sobre todo en el medio. Creo que tuvimos ocasiones para definir el partido y no sufrir hasta el final”.

Sobre el próximo encuentro frente a Liniers, Mena dijo que: “Es una cancha complicada y un rival que viene invicto, ganando cuatro partidos y empatando dos, obteniendo un punto más que Luján con un partido menos”.

Por último, el DT Lujanero expresó: “Estamos muy bien, solo llegamos con la duda de Enzo Oviedo por la molestia que arrastra. Estamos con toda la ilusión del mudo, con ganas de obtener el cuarto triunfo consecutivo y sería muy importante para estar entre los tres o cuatro primeros equipos de la tabla de posiciones”.

Publicado el martes 14 de marzo de 2023