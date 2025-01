Mejoras viales en el barrio Hosteria Norte

El Municipio de Luján informó que, continúa transformando la infraestructura urbana, con un plan de obras que ya alcanzó más de 200 cuadras, beneficiando a miles de vecinas y vecinos. En esta etapa, las obras se concentraron en el barrio Hosteria Norte, y consistieron en la limpieza de cunetas, perfilado, entoscado y colocación de piedras partidas como capa de rodamiento.

La intervención, que comenzó en el año 2024, abarca un total de 2600 metros lineales y se lleva a cabo en las calles Cabecita Negra entre La Torcaza y ex Ruta Nacional N° 5, El Churrinche entre la Tijereta y ex Ruta Nacional N° 5, Hornero entre la Tijereta y ex Ruta Nacional N° 5, y la Reyna Mora entre Cabecita Negra y El Hornero.

Los trabajos se realizan con recursos propios del Municipio de Luján, fortaleciendo el compromiso con la comunidad hacia un crecimiento sostenible de la ciudad.

Las obras son coordinadas por la Secretaría de Obras e Infraestructura.