Mejorarán 30 cuadras en los barrios El Trébol y Universidad
Obras
Mejoramiento Vial.
El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de garantizar una circulación segura, rápida y eficiente, así como también fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, desarrolla tareas de Mejoramiento Vial en los barrios Universidad y El Trébol.
Los trabajos a realizar integran la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida. En esta oportunidad, se intervienen 3.309 metros lineales en los siguientes puntos:
El Trébol (694 metros lineales)
– Calle A. Donatti entre Balleto y Ciapparelli.
– Calle Reyes entre Seijo y fin.
– Calle Merlo entre Donatti y Seijo.
– Calle Merlo entre Seijo e Insausti.
– Calle D.Pérez entre Seijo e Insausti.
– Calle Palladino entre Seijo e Insausti.
Universidad (2615 metros lineales)
– Calle Balleto entre Insausti y UNLU.
– Calle Merlo entre Barreiro y Saulmer.
– Calle D. Perez entre Insausti y Vallejo.
– Calle D. Perez entre Barreiro y Saulmer.
– Calle Paladino entre Insausti y Saulmer.
– Calle 526 entre Insausti y Saulmer.
El Plan de Mejoramiento Vial se ejecuta con el fin de evitar la formación de barro, facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y prolongar la vida útil de las calles de tierra, lo cual mejora significativamente la calidad de vida de quienes habitan los barrios del distrito.
Publicado el miércoles 3 de junio de 2026