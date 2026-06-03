Mejorarán 30 cuadras en los barrios El Trébol y Universidad

Publicado el miércoles 3 de junio de 2026

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El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de garantizar una circulación segura, rápida y eficiente, así como también fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas, desarrolla tareas de Mejoramiento Vial en los barrios Universidad y El Trébol.

Los trabajos a realizar integran la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida. En esta oportunidad, se intervienen 3.309 metros lineales en los siguientes puntos:

El Trébol (694 metros lineales)

– Calle A. Donatti entre Balleto y Ciapparelli.

– Calle Reyes entre Seijo y fin.

– Calle Merlo entre Donatti y Seijo.

– Calle Merlo entre Seijo e Insausti.

– Calle D.Pérez entre Seijo e Insausti.

– Calle Palladino entre Seijo e Insausti.

Universidad (2615 metros lineales)

– Calle Balleto entre Insausti y UNLU.

– Calle Merlo entre Barreiro y Saulmer.

– Calle D. Perez entre Insausti y Vallejo.

– Calle D. Perez entre Barreiro y Saulmer.

– Calle Paladino entre Insausti y Saulmer.

– Calle 526 entre Insausti y Saulmer.

El Plan de Mejoramiento Vial se ejecuta con el fin de evitar la formación de barro, facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y prolongar la vida útil de las calles de tierra, lo cual mejora significativamente la calidad de vida de quienes habitan los barrios del distrito.

Publicado el miércoles 3 de junio de 2026