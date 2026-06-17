Mejoran calles en Las Casuarinas y en Valle Verde

Publicado el miércoles 17 de junio de 2026

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Con el fin de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad de los vecinos y vecinas, el Municipio de Luján informó que realiza tareas de mejoramiento vial en calles de los barrios Las Casuarinas y Valle Verde.

Los trabajos a desarrollar integran limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de RAP como capa de rodamiento.

En este sentido, se intervienen 540 metros lineales en calle N°245 bis S/N desde Ruta N° 7 hasta Calle Bolivia, en el barrio Las Casuarinas. También, se intervienen 500 metros lineales en calle Del Pilar desde Ruta N°7 hasta calle N°532 del barrio Valle Verde.

Dichas obras se enmarcan dentro del proyecto de mejoramiento vial que se ejecuta con recursos propios del Municipio, fortaleciendo el compromiso con la comunidad para un crecimiento sostenible de la comunidad.

Publicado el miércoles 17 de junio de 2026