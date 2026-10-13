Médicos de PAMI harán un paro de 96 horas

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Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI realizarán desde este martes un paro nacional de 96 horas, hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una recomposición de sus honorarios. La medida podría afectar la atención de jubilados y pensionados en todo el país, según la adhesión de cada profesional.

La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), que reclama una actualización de los montos que paga el organismo por cada afiliado. Según los profesionales, los ingresos actuales resultan insuficientes frente al aumento de los costos de atención y los materiales utilizados en los consultorios.

Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 por paciente, mientras que los odontólogos perciben $374. Por ese motivo, solicitan elevar la cápita médica a $4.500 y la odontológica a $3.000.

En Luján, por el momento, no se informó cuál será el alcance de la medida ni cuántos prestadores adherirán al paro.

Durante las cuatro jornadas, en los consultorios que se sumen a la protesta se suspenderán las consultas de rutina y los turnos programados, que deberán reprogramarse una vez finalizada la medida. También se interrumpirán las derivaciones habituales a especialistas y las transcripciones de recetas que no sean urgentes.

Los profesionales anunciaron que mantendrán las guardias mínimas y la emisión de recetas para situaciones consideradas de urgencia médica.

Publicado el martes 13 de octubre de 2026