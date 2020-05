Me verás volver: Las Rocke y un recital virtual en vivo

Las cinco pequeñas que integran la banda de rock más joven de Luján trasmitieron su repertorio por Facebook.

El sábado por la noche se presentaron nuevamente Las Rockeritas. Ahora en un formato novedoso y obligado por la pandemia, la banda compuesta por cinco amigas crecen al calor del acompañamiento de «Club de Rock», el espacio de formación musical que el fin de semana acondicionó la técnica para que Ernes, Luji, Azu, Juani, Mica y Male puedan tocar sus instrumentos, verse y congeniar haciendo lo que les apasiona.

El repertorio fue de nueve temas musicales entre los que sonaron, por ejemplo, Breaking the Girl, Can’t stop singing

I’m yours, Rolling in the deep El misterio de jaira (tema propio), Gravistar, Day tripper y Mi vieja, entre otros.

Muna (en la coordinación musical) y Guido (a cargo del sonido) fueron los responsables de organizar y conectar los cuatro mini estudios, los cuales se tuvieron que generar en cada una de las casas de las pequeñas músicas lujanenses.

Batería, bajo, teclado, guitarras, bombo, pandereta y micrófonos por doquier; la imagen que llegaba vía celulares; el sonido por el micrófono de la computadora que, a la vez, tomaba el audio de una caja de sonido donde llegaban la voz y el instrumental. Un complejo y necesario entramado para darle soporte a la banda de rock más joven de Luján.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio presenta un desafío para las familias que intentan acompañar a hijas e hijos, tanto en su educación como en el desarrollo de habilidades creativas. En este caso, para niñas de entre 11 y 13 años se vuelve más que importante poder vincularse y más en momentos donde las amistades se extrañan. La posibilidad de aprender mientras se divierten sucedió, sus seguidores lo disfrutaron y estas buenas noticias también tienen que ser contandas.

Publicado el lunes 18 de mayo de 2020