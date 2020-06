«Me preparo para algo grande»

Estamos cerrando la primer mitad del año y a pesar de todo lo que nos pasa es importante no perder sueños ni objetivos. En la vida personal, laboral y familiar esta etapa nos moviliza y nos inquieta, pero para un deportista profesional, la pausa que se nos impuso es algo verdaderamente desafiante.

Sebastián tiene 28 años, papá de dos hermosas niñas que está criando y educando, junto a su esposa Florencia. Sus jornadas se reparten entre el trabajo en la agencia Ford Simoni, sus entrenamientos diarios, por lo general de doble turno y la vuelta a casa.

Ya lo conocemos. Sabemos de su esfuerzo y logros obtenidos a nivel nacional y latinoamericano. Pero ahora nos contará cómo es su entrenamiento en cuarentena: “En estos meses la preparación física continúa siendo dirigida por mi profe, Ezequiel Racciatti, vía zoom y video llamadas. El me prestó todo el equipo necesario para entrenar en casa, casi le desarmo el gimnasio!

En la parte técnica y táctica mi D.T. Alexis Martínez, también aportó bolsas y pelotones para poder continuar con mis trabajos diarios. Por medio de video llamada él me observa, me controla y me va pidiendo combinaciones de golpes y gestos deportivos. También está mi nutricionista el Lic. Nicolás Martín quien me acompaña en mi plan alimentario y desde el mes de febrero sumé a mi equipo al Lic. Esteban Gomez que me está dando una mano desde lo psicológico y él aporta mucho para tener la mente clara, fuerte y enfocada al momento del combate. Cada uno del equipo es un eslabón y sin ellos los desafíos serían imposibles. Mi familia y mis sponsors son un gran apoyo para mí, como para todo deportista.”

L.en L.: ¿Se vive igual el entrenamiento en cuarentena?

S.P.: “El entrenamiento no es completo porque faltan algunas cosas importantes para todo boxeador como el trabajo en ring de sparring y el manopleo ya que allí trabajamos puntería y distancia. Mi entrenamiento aeróbico lo completo corriendo en casa en mi lote, haciendo varias pasadas a la mañana y a la tarde. El trabajo diario en estas condiciones de pandemia, es más que nada para mantenerme y no perder todo lo que veníamos trabajando, ya sea a nivel físico o técnico.”

L.en L.: ¿Cómo te imaginas el regreso?

S.P.: “Después de la cuarentena vamos a volver con todo, ya pudiendo ir a los gimnasios y saliendo a correr. Calculo que después del primer mes, vamos a estar preparados para cosas grandes y continuar representando a mi Luján y a mi querido país. De esta situación salimos entre todos pero solo si hacemos las cosas bien, con responsabilidad y cuidados.”



Publicado el viernes 26 de junio de 2020