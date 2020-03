Qué desafío esta reflexión! Pero cuando llegó esta invitación a escribir para el 24 de Marzo, algo interior me dijo es el momento de agradecer a todos los amigos/as, que hablaron de Rubén en estos 44 años y me invitaron a participar de homenajes, exposiciones y notas; pero en aquellas ocasiones, no pude hacerlo!

Lo tenía guardado en mi corazón. Una familia destruida y mucho dolor que nunca superamos.

Hoy quiero recordarlo en los momentos compartidos, llenos de amor y alegría.

Gracias Rubén, por aquellos años. Fueron apenas 20 años en los que nos hiciste pensar, leer, reflexionar!

Recuerdo cuando Rubén, estaba en 1er grado y tenía facilidad para escribir y yo en 4to de la Escuela Nº 9 de Open Door, a la hora de la tarea escolar, intercambiábamos, yo le hacia los dibujos y él las redacciones.

Nos asustábamos ante tus travesuras, las amonestaciones firmadas por el tío Tito, el vinagre en lugar del vino en el cáliz de la Capilla del Colegio donde estudiabas y otras tantas!

Alguien que siempre dio todo por los demás.

Su acercamiento a los que menos tienen, su trabajo en los barrios para ayudar y colaborar, sus conversaciones con el profesor de literatura Dardo Dorronzoro, también desaparecido y sus amigos.

Luego, llego su militancia en la Juventud Guevarista.

Y vino el servicio militar en el Regimiento Patricios de Palermo.

Y un día, llegó un compañero, contándonos que habían salido de franco y el Capitán lo llamo «Maggio, tengo que hablar con usted, lo espero, lo espero»… pero nunca salió del cuartel.

Era un 30 de junio de 1976, al día siguiente nos llegó un telegrama… Era “desertor” según el regimiento.

Fueron muchos los trámites, pero hasta hoy, no sabemos nada.

“Desapareció” nos dijeron.

En nuestros corazones no morirás jamás!

Mi agradecimiento a todos los que me ayudaron a que hoy por primera vez y después de 44 años pudiera escribir y hacerlo público.

Gracias Flor! vos diste el puntapié inicial, escribiendo en tu blog, sobre tu tío Rubén.

Como dice la Negra Sosa

“Cambia, todo cambia

Así como todo cambia

que yo cambie no es extraño”

Publicado el martes 24 de marzo de 2020