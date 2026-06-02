Masivo reclamo Nodocente en la ruta: “Milei cumplí con la Ley”

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Trabajadoras y trabajadores de la Universidad Nacional de Luján se expresaron masivamente este martes frente a la Sede Central de la UNLu, reclamando al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace 224 días.

Las y los Nodocentes se manifestaron sobre los carriles centrales del enlace entre las rutas 5 y 7. Con banderas del sindicato ATUNLu, bombos, y carteles pidieron Presupuesto para Educación. En el Puente Control, una gran banderola sintetizó la exigencia: “Milei cumplí con la Ley”.

Las y los automovilistas, que debieron circular por las dársenas laterales, se sumaron en gran medida a la protesta universitaria, haciendo sonar sus bocinas. De buen grado, recibieron volantes en los que se les detallaban las razones de la lucha y la solicitud a la Corte para que se expida al respecto.

En el cierre de la potente actividad de visibilización, el secretario general de ATUNLu, Juan Ramos, se dirigió mediante un megáfono a sus compañeras y compañeros: “Estoy muy orgulloso de la capacidad de movilización de nuestro sindicato, unidos vamos a ganar esta pelea”, exclamó.

El conflicto tendrá su continuidad con un paro de 48 horas dispuesto por la Federación del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) para el miércoles 3 y el jueves 4 de junio, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Publicado el martes 2 de junio de 2026