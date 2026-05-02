Más de 750 personas mayores participaron de la Etapa Local de las Olimpiadas Virgen de Luján

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Durante todo el mes de abril, más de 750 personas mayores participaron en las distintas disciplinas deportivas y culturales de una nueva edición de las Olimpiadas Virgen de Luján.



Con el propósito de promover el ejercicio físico, la expresión artística y el fortalecimiento de los lazos sociales, las Olimpiadas están orientadas a personas mayores de 60 años y contempla 18 disciplinas deportivas y 6 culturales.



La Etapa Local del torneo se puso en marcha el 7 de abril en el Club de los Abuelos, donde se disputó la disciplina Chin Chon, y se extendió hasta el pasado martes 28, cuando se desarrolló la jornada de Pesca en el Club Náutico El Timón.



Las disciplinas deportivas incluyeron competencias en pesca, paddle, caminata mixta, pentatlón, newcom, taba, sapo, escoba de 15, mus, truco, ajedrez, damas, lotería, tenis de mesa, fútbol tenis y tejo, entre otras.



Entre las culturales, hubo actividad en pintura, dibujo, danzas folclóricas, danza de tango, solista vocal folclore y solista vocal tango.



Las jornadas se desarrollaron en diferentes espacios del distrito como el Polideportivo Municipal, Club Náutico “El Timón”, Casa Municipal de las Personas Mayores, Parque San Martín, Parque Independencia, Centro de Jubilados Ferroviarios y Club de los Abuelos.



De esta forma, quedó conformada la delegación local que representará a Luján en la Etapa Final de las Olimpiadas, que se disputará en las instalaciones del Club Náutico El Timón el próximo 13 de mayo, con la participación confirmada de 29 municipios de la región.

Las Olimpiadas Virgen de Luján son organizadas por la Subdirección de Promoción de Derechos de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el sábado 2 de mayo de 2026