Más de 7.000 personas participarán de la próxima edición de la Carrera de la Virgen

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La ciudad de Luján se prepara para albergar una nueva edición de la Carrera de la Virgen, una competencia deportiva que ha logrado posicionarse como una de las más convocantes del país y que este año reunirá a más de 7.000 personas.

“Es la competencia de atletismo más importante del calendario y a esta altura una de las más convocantes del país. Estamos muy contentos con el crecimiento que viene teniendo año a año porque significa que la gente quiere venir a Luján y disfrutar de una jornada que combina deporte, fe y familia. Quienes participen van a poder disfrutar de un evento de primer nivel y de una ciudad que viene trabajando y transformándose para ofrecer cada vez mejores servicios”, señaló el Intendente Leonardo Boto.

Con inscripciones cerradas, la carrera se realizará el próximo jueves 9 de julio y contará con distintas modalidades de participación pensadas para todas las edades y niveles: distancias competitivas (21K y 10K), participativas (5K) y caminatas recreativas (1K).

Las actividades preliminares comenzarán a las 9.30 horas y la largada oficial tendrá lugar a las 11 horas, sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján. Desde allí, los más de 7.000 corredores confirmados recorrerán un circuito urbano que atraviesa los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Además, como todos los años, parte de lo recaudado será destinado a fines comunitarios y sociales, reforzando el espíritu solidario que caracteriza al evento.

La Carrera de la Virgen es organizada por Pablo Colombo y Estanislao Claisse, junto al Municipio de Luján.

Publicado el viernes 26 de junio de 2026