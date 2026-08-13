Más de 500 estudiantes participaron del programa que emula al modelo de la ONU en Luján

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La Municipalidad informó que, con la participación de más de 500 estudiantes, el domingo finalizó una nueva edición de Uniendo Metas Luján, un espacio de simulación del Modelo de Naciones Unidas que año tras año convoca a jóvenes de escuelas secundarias para formarse, debatir y reflexionar sobre las principales problemáticas de la agenda internacional.

La propuesta, que en esta oportunidad alcanzó su XVI edición, contó una vez más con la presencia del Intendente Leonardo Boto, quien acompañó la apertura de las jornadas y destacó la importancia de sostener espacios de participación y formación destinados a las juventudes. El programa Uniendo Metas pertenece a la Fundación Conciencia, y cada año se desarrolla con el apoyo del Municipio y de la Universidad Nacional de Luján.

“Un gusto muy grande acompañar una nueva edición de Uniendo Metas. Hace 16 años que esta propuesta les permite a nuestros jóvenes asumir un rol activo, es un método educativo no convencional pero muy enriquecedor. Formar jóvenes comprometidos, críticos y capaces de participar en la vida pública también es construir la ciudad que queremos para el futuro”, expresó el Intendente Leonardo Boto.

Durante las jornadas, las y los estudiantes de nivel secundario asumieron el desafío de representar a distintos países como diplomáticos y delegados internacionales. A partir de un proceso de investigación y preparación, participaron de debates y trabajos en comisiones en los que pusieron a prueba sus capacidades de oratoria, liderazgo, negociación y búsqueda de consensos para abordar y proponer soluciones frente a problemáticas de alcance global.

A lo largo de sus distintas ediciones, Uniendo Metas se consolidó como una propuesta de formación y participación juvenil que trasciende el ámbito educativo. El programa combina la investigación y el trabajo colaborativo con el abordaje de temáticas vinculadas a la política internacional, promoviendo el desarrollo de herramientas fundamentales como la empatía, la capacidad de diálogo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el compromiso con la realidad social.

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026