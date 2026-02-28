Más de 400 artistas locales estarán en el escenario de Música en la Plaza

Publicado el sábado 28 de febrero de 2026

El Municipio de Luján confirmó la participación de más de 400 artistas locales que brindarán shows en el escenario del gran Festival Música en la Plaza, el evento que tendrá lugar el viernes 13, sábado 14 y domingo 16 de marzo, frente a la Basílica.

Música en la Plaza se ha consagrado como una de los festivales más importantes de la zona, de carácter libre y gratuito. En su trayecto, de más de 40 años, ha reunido a grandes figuras de la música nacional y local en su escenario.

En la 43° edición estarán presentes los siguientes artistas:

-Flor Trabichet

-La Loconia

-Desfachatados

-Sin Bozal

-Nahuel Villega

-Picky Lejano Oeste + Invitades

-Antawara

-Origen Luján

-Vane Gonzalez

-Ángel Pereyra

-Elena Álvarez

-Vida Music

-The Gintones

-Guache Cumbia Subtropical

-Marimba

-Todos Contra Jaime

-La Sabrosa

También, actuarán 20 Ballets Folclóricos:

-Uniendo Provincias

-Alma de Rezabaile

-Agrupación Tintaya

-Pasión Folklore

-Círculo Criollo Martín Fierro

-Alma de tradición

-Grupo de Danzas Kiñewen

-Amalaya

-El Entrevero

-Grupo Folklorico Kiku Falcione

-Agrupación La Telesita

-Horizontes Argentinos

-Ballet Folklórico Raíces

-Academía Semblanza

-Ballet Hermanos Vera

-El encuentro

-Ballet Folklórico Fortín Luján

-Ballet Municipal de Folcklore y Tango

-Agrupación Cultural Luján

Cabe destacar que en los próximos días se anunciará el cronograma del festival

