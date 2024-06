Más de 3800 participantes en la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2024

La Municipalidad de Luján informó que con la participación de más de 3800 participantes, esta semana comenzó la Etapa Local de los tradicionales Juegos Bonaerenses 2024, la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires.

En su edición número 33, los Juegos Bonaerenses cuentan con una Etapa Local que se desarrolla en diversos espacios de la ciudad de Luján, una instancia Regional que se llevará a cabo en ciudades como Chivilcoy, Carmen de Areco, General Rodríguez, entre otras, una Etapa Interregional a realizarse en Pilar y la instancia Final Provincial, que cómo todos los años, tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata.

En la primera fase de la competencia, miles de lujanenses se reúnen en sus respectivas categorías, para competir en más de 30 disciplinas deportivas y 18 culturales.

En este sentido, las actividades deportivas, que cuentan con la presencia de 3500 personas, son: Fútbol, Natación, Bádminton, Básquet, Vóley, Atletismo, Pádel, Ajedrez, Básquet, Tenis, Gimnasia Artística, Tenis de Mesa, Acuatlón, Hockey, Handball y Patín, entre otras.

Las mismas tienen lugar en el Polideportivo Municipal, Luján Rugby Club, Sociedad Italiana, Escuela San Luis Gonzaga, Club de Tenis, Club Colón y Club Luján, Gimnasio Mare, entre otros espacios.

Mientras que, las competencias culturales que incluyen a 380 lujanenses, son: Solista Vocal, Danza Folklórica, Malambo, Free Styles, Conjunto Musical de Cumbia, Cocinero (postre -sub15 y sub18-, plato principal -sub 15 y sub 18-, adultos mayores) , Dibujo, Pintura, Mural, Fotografía, Objeto tridimensional, Video minuto, Literatura, Poesía y Cuento, Stand Up, Teatro y Arte Circense.

Los Juegos Bonaerenses culturales se desarrollan en el Teatro Trinidad Guevara, el Instituto Municipal Superior de Educación Técnica “Emilio Fermín Mignone” y el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador. Quienes tengan dudas o consultas, podrán comunicarse a través de WhatsApp al 11 6161 6700 o vía mail a culturasjuegos2024@yahoo.com.

En este sentido, los Regionales se llevarán a cabo el 11 de septiembre en la ciudad de Luján y el 18 de septiembre en el partido de Pilar.

Cabe recordar que en lo que a deportes se refiere, la Etapa Local se desarrollará hasta el 3 de julio, en tanto que la Etapa Regional será del 30 de julio al 20 de septiembre. La Etapa Interregional, para las disciplinas de equipo, tendrá lugar en Pilar los días 12 y 13 de septiembre.

Quienes superen las instancias mencionadas, llegarán a la Final Provincial, que se realizará del 27 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.

Publicado el miércoles 12 de junio de 2024