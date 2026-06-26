Más de 35.000 personas disfrutaron de la nueva edición de la Fiesta del Sol 

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El Municipio de Luján realizó un balance positivo de la tradicional Fiesta del Sol, que se desarrolló durante el fin de semana en Carlos Keen. La localidad recibió a más de 35.000 personas en los dos días que abarcó el evento, incluyendo el gran cierre musical con el grupo Los Palmeras.



De acuerdo con las estimaciones realizadas, la actividad gastronómica registró cerca de 6.800 cubiertos entre ambas jornadas, por su parte, los alojamientos alcanzaron una ocupación del 75% durante la noche del sábado, con 105 plazas ocupadas sobre un total de 140 disponibles.

La propuesta contó además con la participación de 100 puestos de artesanos, 30 puestos gastronómicos y de productores locales, y con la presencia de organismos como el Instituto Cultural y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.



La celebración tuvo su jornada de mayor convocatoria el sábado, cuando más de 20.000 personas colmaron el predio para disfrutar de las presentaciones de Martu Ferreyra, Corazón Malvinero, Raúl Ausilio y Mayma, culminando con un multitudinario show de Los Palmeras, uno de los grupos más emblemáticos de la música popular argentina.



El domingo, más de 15.000 personas participaron de la segunda jornada del festival, que contó con las actuaciones de la Orquesta Municipal El Ombú, Smoking Brothers y Ras Gangalee. El cierre estuvo a cargo de El Farolito, tributo a Los Piojos, y Parte de la Religión, propuesta musical dedicada a la obra de Charly García.

Además, como todos los años, la Fiesta del Sol incluyó la tradicional ceremonia del Inti Raymi, ritual ancestral que celebra el renacer del sol, y se encendió la Fogata de los deseos en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Con más de dos décadas de historia, la Fiesta del Sol continúa posicionándose como un acontecimiento cultural destacado en la región, donde el arte, la música y las costumbres locales se convierten en protagonistas de una experiencia que convoca a miles de personas.

Publicado el viernes 26 de junio de 2026