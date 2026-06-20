Más de 2000 niños y niñas de 4° grado prometieron Lealtad a la Bandera Nacional en la Plaza Belgrano

En el marco del Día de la Bandera Nacional, el Municipio de Luján desarrolló el tradicional acto en Plaza Belgrano para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de nuestra insignia patria y figura fundamental de nuestra libertad e independencia.

“Es muy importante mantener la unidad de los argentinos, el poder vivir en paz, el tratarnos con respeto, el reconocernos unos a otros como hermanos, el poner a la patria de pie y sacarla adelante como soñó Belgrano. Por eso hoy, cuando prometan lealtad, piensen en eso.

Necesitamos ser nación, necesitamos ser comunidad, necesitamos poder vivir en paz, mirarnos a los ojos y reconocernos como hermanos. La bandera es un paño, un paño que sintetiza nuestra historia, que representa a miles de familias.

Tenemos que poner lo mejor de nosotros para que nuestra patria siga en pie”, sostuvo el Intendente, Leonardo Boto.

El acto contó con la presencia de más de 45 instituciones públicas y privadas, autoridades del ejecutivo, autoridades educativas, docentes, alumnos, alumnas, vecinos y vecinas de Luján.

La jornada se inició con el recibimiento de la Banda de Bomberos “9 de Julio”, el ingreso de la Imagen de la Virgen de Luján de la mano de la Agrupación Ponchos Celestes y Blancos, para luego dar ingreso a la Bandera Nacional.



Junto a los presentes, se realizó el izamiento de la enseña patria a cargo del Intendente Leonardo Boto, alumnos de 4° grado y la Agrupación Izamiento del Pabellón Nacional.



A continuación Martina Ferreyra, una joven artista de la ciudad, interpretó el Himno Nacional Argentino. Luego, el Intendente Leonardo Boto entregó ofrendas florales en los pies del monumento icónico en homenaje al Gral. Manuel Belgrano.

“Cuando nosotros pensamos la patria, la patria no se puede pensar sin valores trascendentes y así también lo vivía particularmente Belgrano que era una persona de una mente genial que tenía un corazón, una voluntad gigante, nosotros lo queremos a Belgrano sobre todo por eso y que tenía en estos valores trascendentes un amor muy particular por la Virgen. De hecho ha estado acá a los pies de nuestra madre la Virgen de Luján. Él tuvo distintas misiones que le habían encomendado también que fueron el inicio y el origen de lo que nosotros hoy tenemos como patria, como nación”, dijo el Padre Lucas García, Rector del Santuario Nuestra Señora de Luján, quien al finalizar sus palabras, dio la bendición a todas las personas presentes.

Posteriormente, el Intendente junto a Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad realizaron la toma de la promesa de Lealtad a la Bandera a los alumnos de 4° grado de las escuelas presentes con las siguientes palabras. “Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina nuestra patria, es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrado a los hombres y mujeres, y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblar al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución”

“Alumnos: ¿prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables?”



A lo que los alumnos respondieron al grito de: SÍ, PROMETEMOS.

“La bandera nacional, creada por Manuel Belgrano, nos iguala, nos hermana, nos abraza, nos identifica, nos simboliza, nos representa. Hoy niños y niñas, que se están forjando para ser buenos ciudadanos, con orgullo le van a decir si prometemos esta lealtad a este paño patrio creado por Manuel Belgrano, un hombre de Estado, que nos dejó su legado”, mencionó el Presidente del Instituto Belgraniano Filial Luján, Fabián Migueliz.



Durante el acto brindaron palabras el Presidente de la asociación Patria Amistad y Servicio (PAyS), Gustavo Jordán, y Miguel Salvatto.



La jornada culminó con la entrega de diplomas, y la interpretación de “Sube” por todos los estudiantes que prometieron lealtad a la bandera, acompañada por Silvina López Chalde y Guillermo Parra del Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani” y una lluvia de papeles y humos alusivos a la bandera nacional.

Participaron también, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin; Concejales; Autoridades del Poder Ejecutivo, la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni; Jefe Distrital de Educación, Mónica Costurie, Consejeros Escolares; Autoridades Educativas: Jefa Regional de Gestión Privada, Alejandra Gutiérrez, Inspectora Educación Primaria, Inspectora de DIEGEP; Directora del Complejo Museográfico Pcial. “Enrique Udaondo”, Viviana Mallol; Asociación PAYS; Instituto Belgraniano Filial Luján; Agrupación Ponchos Celestes y Blancos; Bomberos Voluntarios; Veteranos de Guerra de Malvinas; Junta Municipal de Estudios Históricos; Asociación de Amigos del Museo Udaondo; Asociación Sanmartiniana; Escuelas; Vecinos, Vecinas.

Publicado el sábado 20 de junio de 2026