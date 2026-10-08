Más de 2.800.000 personas participaron de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que, bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la peregrinación juvenil 2026 se configuró como la más convocante de toda su historia, en la antesala de la visita del Papa León XIV a Luján.

Desde Liniers hasta Luján, millones de personas recorrieron los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano de la Basílica Nuestra Señora de Luján, con diferentes anhelos en sus corazones: agradecer, pedir, prometer, compartir su esperanza y su fe, demostrando una vez más, que nadie camina solo.

“Más de 2.800.000 peregrinos tuvo la última peregrinación de jóvenes a pie a Luján, una de las más grandes del mundo, si no la más grande. Por primera vez en la historia podemos dar una cifra sobre una base objetiva de información estadística”, destacó el Intendente Leonardo Boto.

En base al sistema de medición de GeoData, que permitió analizar el movimiento registrado por las antenas de telefonía celular desde el ingreso a la ciudad, se confirmó la cifra de 2.860.933 personas que llegaron a Luján durante el sábado y domingo de la 52° Peregrinación Juvenil.

Superando las estimaciones previas, esta cifra confirma la magnitud histórica de esta manifestación de fe, que volvió a convertir a Luján en destino de millones de peregrinos y peregrinas de todo el país.

Publicado el jueves 8 de octubre de 2026