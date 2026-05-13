Más de 15 escuelas participan de la Liga Intercolegial Municipal de Handball

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La Municipalidad informó que más de 15 escuelas y casi 500 alumnos y alumnas lujanenses participan de una nueva edición de la Liga Intercolegial Municipal de Handball, una propuesta que tiene como objetivo promover la práctica deportiva y generar un ámbito de encuentro entre estudiantes.

“Nos pone muy contentos ver el Polideportivo lleno de chicos y chicas practicando un deporte tan lindo como el handball, aprendiendo y disfrutando la experiencia. Quiero agradecer el compromiso de las instituciones educativas, coordinadores, equipos directivos, docentes, profesores y familias, que son los que acompañan a los estudiantes en cada jornada, así como al personal de la Dirección de Deportes y del CEF N° 27”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

La propuesta está destinada a estudiantes de tercero a sexto año del Nivel Primario y se lleva adelante en el gimnasio cubierto del Polideportivo Municipal.

La modalidad de competencia es mixta para alumnos de tercer a quinto año, y dividida en categorías femenina y masculina para los que cursan sexto año, desarrollándose en ambos turnos, mañana y tarde, dentro del horario escolar.

En este sentido, durante la primera fecha participaron 16 escuelas, con un total de 98 equipos, 490 jugadores y jugadoras, 28 profesores y más de 80 partidos disputados en 5 canchas simultáneas.

La coordinación está a cargo de Cristian Allendes y Martín Vera, profesores de Educación Física con amplia trayectoria en la disciplina y actualmente dedicados a la formación y desarrollo del handball.

“Es una propuesta que pusimos en marcha hace cuatro años y que vamos consolidando con cada nueva edición. Esto se refleja en el número de instituciones y estudiantes que participan con mucho entusiasmo y compiten en un ámbito que promueve el compañerismo”, valoró por su parte el Director de Deportes, Gustavo Santillán.

La Liga Intercolegial Municipal de Handball es una iniciativa de la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y el CEF N°27.

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026