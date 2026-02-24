Más de 1.200 personas ya se preinscribieron para integrar el Cuerpo de Prevención Comunitaria

Publicado el martes 24 de febrero de 2026

El Municipio de Luján informó que continúa convocando a vecinos y vecinas a postularse para formar parte del Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC), un dispositivo local de seguridad preventiva con orientación comunitaria, territorial y de proximidad, destinado a fortalecer la prevención, la convivencia y el cuidado del espacio público en los barrios y distintos puntos de la ciudad.

A la fecha, ya se registran 1.248 personas preinscriptas, reflejando el gran interés de la comunidad por sumarse a esta nueva herramienta de prevención y cercanía.

La inscripción permanecerá habilitada hasta el próximo lunes 23 de febrero a las 23:59 horas a través del sitio oficial empleo.lujan.gob.ar Las modalidades, plazos y comunicaciones vinculadas al proceso de selección serán informadas exclusivamente por los canales oficiales del Municipio de Luján.

El CPC actuará bajo los principios de prevención, convivencia y cuidado del espacio público, consolidando una política pública que apuesta a una ciudad más segura y participativa.

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan, de forma excluyente, con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano/a argentino/a (nativo/a o por opción) y residente en Luján.

-Tener entre 18 y 45 años al 31 de diciembre del año de inscripción.

-Contar con título secundario completo.

-No registrar antecedentes penales por delitos dolosos.

-Contar con licencia de conducir para automóviles vigente.

-Tener disponibilidad horaria full time, incluyendo turnos rotativos.

-Contar con disponibilidad para realizar el Curso de Cadetes con dedicación exclusiva.

-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos excluyentes impedirá la admisión a la convocatoria.

Cómo sigue el proceso:

Una vez finalizada la inscripción, comenzará la etapa de evaluación. Esta instancia incluirá una evaluación y examen atlético, una entrevista, el preocupacional médico y la evaluación psicotécnica. Quienes superen estas instancias quedarán en condiciones de iniciar el Curso de Cadetes, que constituye la formación inicial obligatoria. Finalmente, quienes egresen del curso pasarán a integrar de manera efectiva el Cuerpo de Prevención Comunitaria.

