Más de 1.200 personas ya se preinscribieron para integrar el Cuerpo de Prevención Comunitaria

Convocatoria

Hay tiempo hasta hoy.



Publicado el martes 24 de febrero de 2026

El Municipio de Luján informó que continúa convocando a vecinos y vecinas a postularse para formar parte del Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC), un dispositivo local de seguridad preventiva con orientación comunitaria, territorial y de proximidad, destinado a fortalecer la prevención, la convivencia y el cuidado del espacio público en los barrios y distintos puntos de la ciudad.

A la fecha, ya se registran 1.248 personas preinscriptas, reflejando el gran interés de la comunidad por sumarse a esta nueva herramienta de prevención y cercanía.

La inscripción permanecerá habilitada hasta el próximo lunes 23 de febrero a las 23:59 horas a través del sitio oficial empleo.lujan.gob.ar Las modalidades, plazos y comunicaciones vinculadas al proceso de selección serán informadas exclusivamente por los canales oficiales del Municipio de Luján.

El CPC actuará bajo los principios de prevención, convivencia y cuidado del espacio público, consolidando una política pública que apuesta a una ciudad más segura y participativa.

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan, de forma excluyente, con los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano/a argentino/a (nativo/a o por opción) y residente en Luján.

-Tener entre 18 y 45 años al 31 de diciembre del año de inscripción.

-Contar con título secundario completo.

-No registrar antecedentes penales por delitos dolosos.

-Contar con licencia de conducir para automóviles vigente.

-Tener disponibilidad horaria full time, incluyendo turnos rotativos.

-Contar con disponibilidad para realizar el Curso de Cadetes con dedicación exclusiva.

-El incumplimiento de cualquiera de los requisitos excluyentes impedirá la admisión a la convocatoria.

Cómo sigue el proceso:

Una vez finalizada la inscripción, comenzará la etapa de evaluación. Esta instancia incluirá una evaluación y examen atlético, una entrevista, el preocupacional médico y la evaluación psicotécnica. Quienes superen estas instancias quedarán en condiciones de iniciar el Curso de Cadetes, que constituye la formación inicial obligatoria. Finalmente, quienes egresen del curso pasarán a integrar de manera efectiva el Cuerpo de Prevención Comunitaria.

