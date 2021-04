«Mas amor animal» realizará un sorteo para recaudar fondos

La protectora «Mas amor animal» continúa con su trabajo y diferentes actividades. Y Luján en Línea dialogó con Belén Zanazzi, quien nos contó las novedades al respecto y la actualidad de nuestra ciudad en cuanto a las castraciones.

«Tenemos un sorteo a beneficio, por el día del animal. No pudimos hacer nuestro tradicional sorteo de pascuas, entonces decidimos hacer uno en la fecha alusiva al día del animal, que cuenta con un primer premio de un viaje en globo -que es muy costoso- y cuatro premios más, entre ellos accesorios para mascotas, baño y peluquería, con un módico precio de cien pesos, que creemos que está alcance de casi todos poder adquirirlo y darnos una mano», comenzó.

«Empezando a ponerle pilas a las nuevas restricciones, que hacen que estemos un poco más limitados. Habíamos empezado a ir a algunas ferias y a activar esas cosas que a nosotros nos hacen subsistir económicamente, porque no tenemos subsidios ni nada, entonces todo lo que nos tenemos que mover es para poder seguir adelante con nuestros proyectos, rescatando animales y manteniendo el refugio», expresó.

«Para participar del sorteo pueden acercarse a nuestro comercio que es donde tenemos la sede de donaciones hace años, ubicado en Alte. Brown y M. Moreno. Sino pueden contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook es Más amor animal», afirmó.

«Estamos trabajando mucho desde una red de la cual pasamos a formar parte desde hace un tiempo, muchos proteccionistas, vecinos y profesionales que conforman esta red a nivel prevención, reclamando por el cumplimiento de una ley provincial que obliga en cierta forma a los municipios a garantizar, como forma de control de la fauna urbana, la castración gratuita», sostuvo.

«Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Salud del municipio, empezamos a acercarlos un poco a esta realidad, que necesitamos aumentar el número de castraciones en Luján porque se está haciendo complicado. Realmente el número es muy elevado, tenemos un excedente de animales que la sociedad ya no puede absorber, entonces si desde el Estado no garantizan eso… Desde 2016 que las protectoras no podemos organizar campañas, entonces hay que garantizarle a la gente el acceso», agregó.

«Actualmente en el refugio tenemos 46 perros y 6 caballos, que requieren su alimentación, su plan sanitario y todo lo que hacemos para que pasen su estadía de la mejor manera posible, porque nuestra idea es que sea un lugar de paso, que recuperemos esos animales y puedan ir a algún hogar, por lo que las puertas están siempre abiertas. Lamentablemente nos ha tocado ver muchos casos graves de maltrato o abandono, pero siempre trabajamos a conciencia con ganas y nuestras convicciones en alto».

«En el refugio se encuentran los perros de un año en adelante y cuando tenemos cachorros están en hogares de tránsito, que son casas de personas que deciden tenerlos hasta su adopción, por cuestiones sanitarias y de posibles contagios. Todos perros en muy buenas condiciones, salvo aquellos que están en tratamiento y aún no están en adopción».

«Hace un tiempo tenemos convenio con el centro de distribución y Walmart, que nos donan la mayor parte del alimento que consumen mensualmente. Esperamos que al cambiar de firma se mantenga, porque significaría un costo altísimo para nosotros tener que comprar el 100 porciento, porque nosotros manejamos un plan nutricional de alimentación y los alimentos balanceados están carísimos. El año pasado, por la cuarentena y la pandemia muchas veces no tuvimos donaciones y ha sido un gasto importante».

«Recibimos visitas al aire libre, pero no hacemos las mateadas y las visitas tradicionales por el panorama complicado en Luján por el Covid. Pero cumpliendo el protocolo pueden venir a conocer y a ver lo que hacemos, tanto entre semana como el fin de semana».

«Tenemos abierto un voluntariado ha dado excelentes resultados y las personas que se sumaron la pasan muy bien, viniendo a estar con los perros, haciendo un montón de tareas, a estar con los caballos, así que quien se quiera sumar, es una muy linda actividad para hacer».

«Hace once años que insistimos en que la gente tiene que tomar conciencia de la cuestión animal, que no todo es responsabilidad de las protectoras, sino que los perros que están en la calle son producto de una sociedad que hizo que llegaran ahí», finalizó Belén Zanazzi, de la protectora Mas amor animal.

Publicado el miércoles 21 de abril de 2021