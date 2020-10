Más Amor Animal puso a disposición su castramóvil a la municipalidad

La Asociación Protectora de Animales Más Amor Animal de Luján, informó que ponen a disposición del municipio de Lujan su tan querido quirófano móvil. La propuesta surge de la necesidad real de campañas en los barrios, de que la comunidad tenga acceso a ese servicio, y de los dichos de las autoridades del centro de zoonosis sobre esta necesidad. «El castra-móvil esta listo para usar, ahora estamos a la espera de la respuesta a la propuesta», señalaron y adjuntaron las cartas que fueron enviadas al Intendente Leonardo Boto y la Secretaria de Salud Mariana Girón.

Luján, 29 de septiembre de 2020

Sr. Intendente Leonardo Boto

Sra. Secretaria de Salud, Mariana Girón

Desde la Asociación Protectora de Animales Más Amor Animal de Luján, nos complace dirigirnos a ustedes a fin de realizar el ofrecimiento de nuestro quirófano móvil en préstamo, el cual adquiriéramos en el año 2016, mismo año en que las campañas a bajo costo nos fueron prohibidas de realizar, motivo por el cual conservamos el “castramóvil” en perfecto estado, totalmente acondicionado, parado en nuestro refugio de animales, perfectamente conservado bajo techo. La unidad de 3.80 metros de largo, cuenta con una camilla amplia de acero inoxidable y las paredes “plomadas” (revestidas en acero inoxidable), mejora que realizamos para cumplir con la reglamentación y la correcta asepsia, cocina, pileta de lavar, mueble bajo mesada, tres armarios, dos bauleritas, una mesa con dos bancos y almohadones, donde puede instalarse en ese espacio otra camilla para llevar a cabo dos procedimientos quirúrgicos en simultáneo, con comodidad para los profesionales actuantes (Adjuntamos material fotográfico en la presente).

Visto y considerando la situación actual de notable crecimiento una vez más de superpoblación de fauna urbana en nuestro partido, y la entendible limitación del Centro de Zoonosis para realizar campañas de castración y desparasitación barriales según las propias palabras del director a cargo por falta de una unidad móvil para realizar procedimientos en los barrios, ponemos a total disposición del Municipio de Luján nuestro quirófano, el cual requiere solamente de un vehículo con engache para ser transportado. Si no se contara con dicho enganche y hubiera imposibilidad económica para comprarlo, nos ofrecemos a adquirir uno acorde y homologado para el vehículo con el que cuenta la dependencia municipal y ponerlo a préstamo sin problema alguno.

También inicialmente ponemos a disposición desde nuestra asociación la donación de un conjunto de materiales descartables (agujas, suturas, jeringas, guías de suero, paños de campo, butterflyes, guantes, soluciones sanitizantes), para ser utilizados en las primeras campañas barriales.

Es notable la necesidad de llegar con este servicio a la comunidad toda, considerando la situación de emergencia en que se encuentra la cuestión, amparándonos en la necesidad de preservación de la salud única, y del cumplimiento de la Ley Provincial 13879, la cual prohibió la práctica eutanásica como control poblacional y contempla la obligación de los municipios de realizar castraciones y desparasitaciones gratuitas, masivas y sostenidas en el tiempo. No estamos exentos de saber que en los barrios conviven niños y mascotas, con el potencial peligro de transmisión de enfermedades parasitarias zoonóticas, por ejemplo, de graves consecuencias para la salud. Basta realizar un relevamiento de datos de análisis llevados a cabo durante las últimas inundaciones, donde se descubre la cantidad de parasitosis existentes entre la población humana infantil y canina de barrios periféricos de nuestra ciudad.

Consideramos como urgente la realización de campañas, además de la continua concientización sobre tenencia responsable de animales, a lo que también siempre estamos dispuestos para trabajar en conjunto, además del trabajo que ya hacemos en las escuelas. Hemos realizado campañas a bajo costo (donde muchísimos bonos veterinarios los costeaba nuestra propia asociación protectora y se trabaja con muchísima conciencia y responsabilidad) durante seis años, siempre con la misma profesional matriculada, sin ningún problema ni irregularidad mediante, donde se castraron más de 1000 animales por año, pudiendo así hacer notoria la baja en el abandono y también la incidencia de enfermedades venéreas de potencial transmisión zoonótica, que hoy en día van en aumento según las estadísticas propias (casos rescatados y tratados, el tratamiento por Tumor Venéreo Transmisible –TVT, conocido como “de Sticker”) es costosísimo vale aclarar) y de veterinarias privadas donde cada día más casos se atienden.

Esperamos una positiva respuesta ante este ofrecimiento que no reviste más interés que el de un trabajo mancomunado y en conjunto como hemos hecho con todas las administraciones municipales a lo largo de nuestros casi once años de trabajo en la ciudad, sumar para llegar a más. Entendemos que facilitando el quirófano móvil no habría más impedimento para que los ciudadanos de Luján accedan al servicio de castración en los barrios periféricos, considerando el importante plantel de veterinarios con el que se cuenta en la actualidad en el Centro de Zoonosis, y la disponibilidad absoluta de los recursos que tenemos entre manos y podemos ofrecer.

Publicado el jueves 1 de octubre de 2020