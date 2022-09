Más Amor Animal condena la protesta de carreros como “a favor del maltrato animal”

Luego de que este domingo se realice una nueva protesta de carreros que se oponen a la prohibición de la peregrinación gaucha que será reconvertida a un desfile tradicionalista, la asociación local Más Amor Animal, publicó un duro comunicado en sus redes cuestionando la protesta al considerar que se trata de un “reclamo a favor del maltrato animal”.

A través de una serie de fotografías rememoran postales recurrentes de la peregrinación en los últimos tiempos donde se pueden observar caballos abatidos. En el comunicado agregan que “decimos no a la peregrinación, no al maltrato animal, la tortura no es cultura. Tendrán el desfile conmemorativo, la fiesta gaucha. Tendrán que acostumbrarse al cambio de paradigma. Los animales son seres sintientes. No objetos para la diversión humana”.

Finalmente se expresan a favor de las medidas que se vienen adoptados desde la comuna y manifiestan que “apoyamos y celebramos la medida del municipio de Luján”.

Publicado el domingo 11 de septiembre de 2022