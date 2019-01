Martini: “Tengo decidido participar políticamente de la candidatura a Intendente”

El concejal del bloque “Red por Argentina”, Silvio Martini, dialogó con Luján en línea y se refirió al año electoral y al recorrido que está llevando a cabo en los barrios. En primera instancia destacó que este trabajo de visitar barrios y localidades lo han hecho siempre desde la agrupación Proyectar Luján, sin embargo consideró que en cada contacto con el vecino se continúa haciendo un diagnóstico de la ciudad. “Uno ve la preocupación de la gente en como está hoy Luján, que sinceramente está dinamitado. Realmente Luján está con una desidia, con un desinterés por parte del municipio impresionante”, definió.

Por su parte, señaló que nota que la gente no solo habla de problemas de infraestructura como ser agua, cloacas y asfaltos, sino que también aparece la falta de presencia del estado en plazas donde el pasto está alto y el arreglo de una calle. Por lo que apuntó al gobierno municipal y definió: “Hay tres patas que conforman este gobierno municipal, que es la Unión Vecinal, la Unión Cívica Radical y el Pro, por lo tanto los tres son responsables de lo que está sucediendo, no solo el Intendente”.

“Hoy no tener una planta depuradora significa no tener cloacas en todo Luján, no tener una política de trabajo en conjunto de política nacional y provincial para tener agua en todo Luján pasa a ser otro problema estructural”, advirtió el concejal y destacó también los problemas recaudatorios, en salud en el Hospital. Ademas, focalizó en los ingresos irrisorios de la terminal de ómnibus y la zona de la ribera.

-Candidato a Intendente:

“Tengo decidido participar políticamente de la candidatura a Intendente este año”, aseguró con contundencia. En ese sentido, consideró que le preocupa mucho el estado de situación de la ciudad. “Lo que me preocupa netamente político es el abandono que hay, me preocupa que queda un año de un gobierno municipal que no encuentra el camino, no quiere encontrar el camino, no sabe encontrar el camino”, resaltó Martini.

Sobre la pregunta de una posible unidad, expresó que prefiere diferenciar la palabra unidad con lista única. “Yo creo que una lista única hasta no es sano, porque hoy tenemos un proceso electoral que son las PASO donde debemos ofrecerle a los ciudadanos de Luján que elijan cual es el mejor o la mejor candidata para ser luego el candidato de ese espacio”, argumentó.

“Yo sueño con que todo el peronismo o todos los que dicen ser peronistas participemos de esa interna dentro del Frente Nacional y Popular”, afirmó antes de finalizar.

Publicado el viernes 11 de enero de 2019